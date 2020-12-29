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    Жизнь

    Настя Каменских поделилась рецептами полезных салатов к новогоднему столу

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    Певица Настя Каменских - Настя Каменских поделилась рецептами полезных салатов к новогоднему столу
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Артистка также посоветовала, что бы такого сладенького можно было приготовить на новогодний стол

    Среди рецептов есть не только привычные для украинского стола блюда.

    Украинская певица Настя Каменских уже продумывает меню к новогоднему столу.

    Звезда поделилась с поклонниками собственными рецептами как привычных для украинцев блюд, так и несколько экзотических. В своем Telegram-канале Каменских разместила ряд рецептов новогодних салатов.

    А также подсказала, как можно удивить близких и гостей такими экзотическими блюдами, как гуакамоле, куриная кесадилья и другие.

    Кроме того Настя Каменских посоветовала, что бы такого сладенького можно было приготовить на новогодний стол.

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    Настя Каменских поделилась рецептами полезных салатов к новогоднему столу
    Настя Каменских поделилась рецептами полезных салатов к новогоднему столу
    Настя Каменских поделилась рецептами полезных салатов к новогоднему столу
    Настя Каменских поделилась рецептами полезных салатов к новогоднему столу
    Настя Каменских поделилась рецептами полезных салатов к новогоднему столу

    Ранее «Скотч» сообщал, что людям с высоким кровяным давлением лучше есть меньше картошки.

    Медик ссылается на исследование Гарвардской медицинской школы, в котором анализировались данные трех крупных проектов с участием более 187000 мужчин и женщин. Ученые сравнивали показатели работы организма людей, которые употребляли несколько порций в неделю картофеля печеного, в виде пюре или вареного с показателями пациентов, употреблявших его значительно меньше (менее одной порции в месяц). Они обнаружили, что риск высокого кровяного давления (гипертонии) был на 11% выше в группе активных едоков картофеля.

     Читайте также: Накрыть новогодний стол в этом году: празднование для украинцев влетит в копеечку
    Теги: знаменитости Настя Каменских певица здоровое питание шоу-бизнес еда
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