Настя Каменских поделилась рецептами полезных салатов к новогоднему столу

Артистка также посоветовала, что бы такого сладенького можно было приготовить на новогодний стол

Среди рецептов есть не только привычные для украинского стола блюда.

Украинская певица Настя Каменских уже продумывает меню к новогоднему столу.

Звезда поделилась с поклонниками собственными рецептами как привычных для украинцев блюд, так и несколько экзотических. В своем Telegram-канале Каменских разместила ряд рецептов новогодних салатов.

А также подсказала, как можно удивить близких и гостей такими экзотическими блюдами, как гуакамоле, куриная кесадилья и другие.

Кроме того Настя Каменских посоветовала, что бы такого сладенького можно было приготовить на новогодний стол.

Ранее «Скотч» сообщал, что людям с высоким кровяным давлением лучше есть меньше картошки.

Медик ссылается на исследование Гарвардской медицинской школы, в котором анализировались данные трех крупных проектов с участием более 187000 мужчин и женщин. Ученые сравнивали показатели работы организма людей, которые употребляли несколько порций в неделю картофеля печеного, в виде пюре или вареного с показателями пациентов, употреблявших его значительно меньше (менее одной порции в месяц). Они обнаружили, что риск высокого кровяного давления (гипертонии) был на 11% выше в группе активных едоков картофеля.