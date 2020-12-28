Тина Кароль в свои 35 не постеснялась сняться обнаженной (фото)
Артистка снялась в откровенном фотосете
Популярная украинская певица Тина Кароль произвела фурор откровенным фото.
Так, исполнительница приняла участие в фотосете, где предстала перед объективом камеры полностью обнаженная. Пикантный снимок появился на официальной фан-странице звезды в Инстраграме. На нем сексуальная Тина с собранными волосами и локоном на лице чувственно прикрывает грудь рукой.
В комментариях пользователи отметили, что на снимке Кароль «окутана нежностью».
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«Тина, вы убиваете своей красотой и голосом», «Невероятно», «Какое фото!», «Королева», - комментируют фото пользователи сети.
Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.
Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.