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    Тина Кароль в свои 35 не постеснялась сняться обнаженной (фото)

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    Популярная украинская певица Тина Кароль - Тина Кароль в свои 35 не постеснялась сняться обнаженной (фото)
    Популярная украинская певица Тина Кароль

    Артистка снялась в откровенном фотосете

    Популярная украинская певица Тина Кароль произвела фурор откровенным фото.

    Так, исполнительница приняла участие в фотосете, где предстала перед объективом камеры полностью обнаженная. Пикантный снимок появился на официальной фан-странице звезды в Инстраграме. На нем сексуальная Тина с собранными волосами и локоном на лице чувственно прикрывает грудь рукой.

    В комментариях пользователи отметили, что на снимке Кароль «окутана нежностью».

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    Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

    «Тина, вы убиваете своей красотой и голосом», «Невероятно», «Какое фото!», «Королева», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

    Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Тина Кароль певица шоу-бизнес
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