Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер подарила годовалой дочке сумку за $800 (фото)

Дорогой аксессуар не первый для Сторми

Еще совсем недавно Кайли Дженнер хейтили в Сети за дорогие покупки Сторми, а она опять дала подписчикам повод для недовольства. Звезда опубликовала в Stories подарок для своей двухлетней малышки — новую мини-версию розовой нейлоновой сумки Prada. Рядом Кайли поставила свою красную сумку Dior.

Этот аксессуар за 800 долларов не первый для Сторми: ранее Кайли дарила ей желтые и голубые нейлоновые сумки Prada. Может себе позволить!

Отметим, осенью в Сети обсуждали розовый рюкзак Сторми Hermes Togo Kelly Ado., который стоил несколько тысяч долларов.

Ранее «Скотч» сообщал, что похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей.

«Я наткнулась на Берта, просматривая сайты для поиска питомцев. В объявлении было три маленьких фотографии, но мне хватило первой, чтобы влюбиться и понять, что это мой будущий лучший друг», — рассказала хозяйка пса.