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    Шоу-биз

    Секс-бомба с дрелью. Белла Хадид снялась в эротическом видео

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    <p>23-летняя супермодель Белла Хадид подготовила сюрприз для будущего племянника</p> <div></div> - Секс-бомба с дрелью. Белла Хадид снялась в эротическом видео

    23-летняя супермодель Белла Хадид подготовила сюрприз для будущего племянника

    Работа популярной девушки выглядела очень сексуально

    23-летняя супермодель Белла Хадид решила сделать садовые качели. Для этого девушка расположилась на лужайке фермы своей матери в Пенсильвании. Американская топ-модель облачилась в белоснежный кроп-топ и черные мини-шорты. Наряд подчеркнул ее плоский живот. Хадид убрала волосы в гладкий пучок и дополнила наряд золотыми аксессуарами – серьгами и часами на руке. Яркой деталью образа стала дрель в ее руках.

    знаменитости модель Белла Хадид шоу-бизнес
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