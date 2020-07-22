Секс-бомба с дрелью. Белла Хадид снялась в эротическом видео



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23-летняя супермодель Белла Хадид подготовила сюрприз для будущего племянника

Работа популярной девушки выглядела очень сексуально

23-летняя супермодель Белла Хадид решила сделать садовые качели. Для этого девушка расположилась на лужайке фермы своей матери в Пенсильвании. Американская топ-модель облачилась в белоснежный кроп-топ и черные мини-шорты. Наряд подчеркнул ее плоский живот. Хадид убрала волосы в гладкий пучок и дополнила наряд золотыми аксессуарами – серьгами и часами на руке. Яркой деталью образа стала дрель в ее руках.