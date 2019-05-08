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    Жизнь

    Названо имя первенца принца Гарри и Меган Маркл

    • Розсилка
    Названо имя первенца принца Гарри и Меган Маркл

    Ставки букмекеров не оправдались

    Принц Гарри и Меган Маркл назвали первенца. Теперь малыш носит имя - Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Об этом герцог и герцогиня Сассекские объявили в своем Инстаграме.

    Когда пол ребенка герцогов Сассекских еще не был известен, многие британцев верили, что на свет появится девочка по имени Диана. После рождения очередного наследника престола британские букмекеры сообщают, что больше всего людей стали интересовать имена Александр, Джеймс и Артур, а также Спенсер - девичья фамилия покойной матери Гарри.

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     В итоге Меган и Гарри выбрали для своего сына имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Он является седьмым в очереди на британский престол.

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    Названо имя первенца принца Гарри и Меган Маркл
    Названо имя первенца принца Гарри и Меган Маркл
    Названо имя первенца принца Гарри и Меган Маркл
    Названо имя первенца принца Гарри и Меган Маркл
    Названо имя первенца принца Гарри и Меган Маркл

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    Меган Маркл Принц Гарри Артур
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