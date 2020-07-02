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    Жизнь

    Названы продукты, которые способствуют перееданию

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    Названы продукты, которые способствуют перееданию

    В исследовании приняли участие 20 здоровых добровольцев

    Впервые международная группа исследователей проверила полезные свойства обработанных продуктов и сравнила их с пищей, которая не проходила предварительную обработку.

    Ученые уточнили, что необработанные продукты — это свежие овощи, фрукты и орехи, а обработанные — те, что прошли процесс варки или жарки, а также полуфабрикаты.

    В исследовании приняли участие 20 здоровых добровольцев, которые на протяжении двух недель придерживались двух разных диет.

    Первой группе предложили питаться только необработанными продуктами, а вторые употребляли еду, прошедшую глубокую переработку — вареные овощи, хлеб, сосиски, полуфабрикаты и так далее. Для точных результатов энергетическая ценность, калории и количество сахара в двух диетах было одинаковым.

    В конце эксперимента ученые проверили здоровье участников, взяв у них анализ крови и мочи, а также измерив их параметры и вес. Оказалось, что люди, питавшиеся необработанной пищей, насыщались гораздо раньше, а вторая группа потребляла больше калорий и набирала лишний вес.

    Как и предполагалось, участники второй группы прибавили в среднем 0,9 кг, съедая на 500 калорий в день больше, чем добровольцы, питавшиеся свежими овощами и фруктами.

    Но дополнительные исследования показали, что обработка пищи не влияет на переедание, и главная причина набора веса крылась в другом.

    «Возможно, что-то есть в текстуре или сенсорных качествах обработанной пищи, что заставляет поглощать ее быстрее. Если вы едите слишком быстро, желудочно-кишечный тракт не успевает получить сигнал от мозга о насыщении. Когда такое происходит, легко можно съесть лишнего. Как правило, люди медленнее ели овощи и фрукты, и им хватало всего лишь несколько кусочков, чтобы насытиться. Бутерброды и другие обработанные продукты съедались быстрее, и участники не всегда могли контролировать чувство насыщения и переедали», — считают исследователи.

    Анализ крови участников также выявил кое-что интересное: у тех, кто сидел на диете из необработанной пищи, повысился уровень гормона PYY, который подавляет аппетит. Кроме того, у них снижался уровень грелина, гормона голода.

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    здоровье овощи фрукты продукты
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