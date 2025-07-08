Не знала, що була вагітна: у Польщі жінка народила на парковці

Жінка народила на парковці, не знаючи, що вагітна

38-річна жінка несподівано народила дівчинку на парковці

Незвичайна подія сталась на парковці у Войковіцах (Сілезія). До жінки, яка потребувала допомоги, викликали швидку. Виявилося, медики прибули на пологи. Новоспечена мама була здивована, жінка не знала, що вагітна. Про це пише «Главком» із посиланням на inPoland.

Про випадок у соцмережах повідомила служба екстреної медичної допомоги в Сосновці. Повідомляється, що одну з рятувальних команд викликали на допомогу жінці з кровотечею із родових шляхів.

«У жінкки болів живіт і йшла кровотеча. Вона вирішила поїхати до лікарні в Сосновці. На власному автомобілі. Сіла, поїхала, але не встигла. Дорогою їй стало так погано, що довелося зупинитися. Вона встигла лише до Войтковіц, зупинилася на парковці та викликала швидку»,– йдеться у статті.

Коли медики прибули на місце, то дуже здивувалися. Лікарі виявили жінку, яка щойно народила. Як виявилося, породілля була не менш шокована, адже вона не знала про вагітність до самого кінця.

В штанині жінки медики виявили новонароджену дівчинку. На місце події викликали неонатальну швидку допомогу. І жінці, і дитині надали медичну допомогу, і хоч дівчинка недоношена, вона та матір почуваються добре.

Нагадаємо, українська телеведуча Леся Нікітюк стала мамою. Зірка шоу «Le Маршрутка» народила сина. Радісна новина швидко облетіла український медіапростір та викликала хвилю привітань від шанувальників та колег.

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