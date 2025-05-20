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У матері, яка народила у 65 років, суд відібрав доньку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У матері, яка народила у 65 років, суд відібрав доньку
Анна зі своєю мамою Валентиною Підвербною у суді
фото: Суспільне Чернігів

До 18-річного віку дівчинка залишиться з опікункою

У Валентини Підвербної суд відібрав 14-річну доньку Анну без позбавлення батьківських прав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Чернігів».

До 18-річного віку дівчинка залишиться під опікою Олени Ятченко. Опікункою Ятченко стала ще навесні 2024 року.

За словами адвоката Валентини Підвербної Ігоря Савицького, вони ще будуть вирішувати, чи подаватимуть апеляційну скаргу на рішення про відібрання дитини.

Як відомо, Валентина Підвербна народила дитину у віці 65 років після штучного запліднення. 12 років Анна жила разом з матір'ю, аж поки у квітні 2023-го не з’явилися її дописи у соцмережі, в яких вона розповіла про фізичне та психологічне знущання з боку матері.

Анна Підвербна поскаржилася на свою матір: що та її ображає, псує її одяг, забороняє елементарні гігієнічні процедури. Після цього державні служби вилучили дитину у Валентини Підвербної, а згодом у Анни Підвербної з'явилася офіційна опікунка Олена Ятченко. Вона була знайома з родиною і відвідувала одну й ту саму релігійну організацію, що й Валентина Підвербна. 

Нагадаємо, що у 2024 році Анні Підвербній зробили дві операції на очах у лікарні «Охматдит» у Києві. Операції були безплатними та пройшли успішно, розповідає волонтерка, що опікується родиною Оксана Тунік-Фриз.

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Теги: суд Чернігівщина

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