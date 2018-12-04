Неожиданно: предок Меган Маркл работал поваром в королевской семье 160 лет назад



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В марте 2015 года Меган бывала на Мальте, чтобы узнать о своих корнях

Связи Меган Маркл с королевской семьей появились задолго до того, как она вышла замуж за герцога Сассекского в мае 2018 года, выяснили британские журналисты газеты The Sun

Оказалось, что прапрапрабабушка Меган Маркл работала поваром в Виндзорском замке за 160 лет до того, как ее родственница обменялась кольцами с принцем Гарри.

Согласно базе данных королевского домашнего персонала, в 1856 году в Виндзорском замке работала некая М. Берд. В то же самое время здесь находилась родственница Меган Маркл — Мэри Берд.

Затем Мэри вышла замуж за ирландского сапожника Томаса Берда, офицера британской армии, и через некоторое время пара переехала на Мальту вместе с армией. Уже на Мальте у супругов появилось двое детей.

Кстати говоря, в марте 2015 года Меган как раз бывала на Мальте , чтобы узнать больше о своих корнях. На тот момент американская актриса еще не была знакома с принцем Гарри, своим будущим мужем, и не знала, что станет герцогиней, пишет Daily Mail.