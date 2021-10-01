Netflix стал доступен на украинском языке

Украинская версия стала одной из более чем 30 языков

Всемирный ведущий развлекательный сервис Netflix запустил локализацию в Украине - netflix.com/ua. Украинские зрители получат интерфейс на украинском языке, а фильмы и сериалы теперь доступны не только с украинскими субтитрами, но и дублированные на украинском языке.

Украинская версия стала одной из более чем 30 языков, которыми Netflix доступен во всем мире.

Среди самых любимых сериалов и фильмов Netflix в Украине зрители уже могут посмотреть супергеройский сериал «Академия« Амбрелла»», костюмированный сериал «Бриджертон», комедийно-драматический сериал «Сексуальное образование», биографическую историческую телевизионную драму «Корона», компьютерно-анимационный научно фантастический полнометражный мультфильм для всей семьи «Митчеллы против машин», мини-сериал «Ход королевы» и многие другие.

Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.