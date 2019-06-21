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    Жизнь

    Невестка Елизаветы II объяснила любовь королевы к ярким цветам

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    Елизавета ІІ - Невестка Елизаветы II объяснила любовь королевы к ярким цветам
    Елизавета ІІ

    Ее Величество не любит бежевый и обожает синий

    Елизавета II известна своим пристрастием к ярким цветам. Королева, как правило, отдает предпочтение нарядам цветов фуксии, лимона или королевского синего. В одежде различных оттенков синего и голубого Ее Величество, пожалуй, можно увидеть чаще всего.

    Живой тому пример – скачки в Аскоте, на которых монарх прибыла в наряде голубого цвета.

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    Невестка Елизаветы II объяснила любовь королевы к ярким цветам
    Невестка Елизаветы II объяснила любовь королевы к ярким цветам
    Невестка Елизаветы II объяснила любовь королевы к ярким цветам
    Невестка Елизаветы II объяснила любовь королевы к ярким цветам
    Невестка Елизаветы II объяснила любовь королевы к ярким цветам
    Невестка Елизаветы II объяснила любовь королевы к ярким цветам
    Невестка Елизаветы II объяснила любовь королевы к ярким цветам
    Невестка Елизаветы II объяснила любовь королевы к ярким цветам
    Невестка Елизаветы II объяснила любовь королевы к ярким цветам
    Невестка Елизаветы II объяснила любовь королевы к ярким цветам
    Невестка Елизаветы II объяснила любовь королевы к ярким цветам
    Невестка Елизаветы II объяснила любовь королевы к ярким цветам
    Невестка Елизаветы II объяснила любовь королевы к ярким цветам
    Невестка Елизаветы II объяснила любовь королевы к ярким цветам
    Невестка Елизаветы II объяснила любовь королевы к ярким цветам
    Невестка Елизаветы II объяснила любовь королевы к ярким цветам
    Невестка Елизаветы II объяснила любовь королевы к ярким цветам

    Фэшн-эксперты подсчитали, что в 2012 году Елизавета в 29% случаев отдавала предпочтение одежде именно этих тонов. Причина такого выбора подобной гаммы проста - монарх считает, что он приносит удачу.

    В палитре Ее Величества есть еще три любимых цвета. Одежде с цветочным принтом она отдавала предпочтение в 13% случаев, а в зеленой гамме – в 11%. В то же время в бежевом Елизавета II появлялась на публике всего в 1% случаев.

    Этому есть свое логическое объяснение. Невестка королевы Софи, графиня Уэссекская, в докфильме «Королева в 90» рассказала, что это делается специально, чтобы люди, которые хотят лицезреть монарха, могли ее видеть и она не сливалась бы с толпой.

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