Джамала рассекретила свой вес и объявила войну «накопленной десяточке»

Артистка поставила перед собой цель

Знаменитая певица Джамала после праздников решила взять под контроль свою фигуру.

Артистка рассекретила, сколько весит сейчас, и призналась, что планирует избавиться от 10 лишних килограммов.

«Здесь я вешу 59 кг. Сейчас мой вес — 69 кг. Просто оставлю эти фото здесь. Как мотивацию. Итак, начинаю борьбу с накопленной «десяточкой»!», - сообщила Джамала.

В своем Инстаграме звезда разместила несколько снимков, сделанных на Бали. На снимках Джа позирует в море в сетчатом платье и купальнике. Как отметила артистка, на этих фотографиях она весит 59 кг и снова хочет достичь такой цифры на весах.

Фанаты поддержали своего кумира и выразили надежду, что она поделится своими рецептами похудения:

«Главное, что есть двое замечательных детей», «Удачи! Но наша Джа хороша с любым весом», «Вашему творчеству не мешает», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини.

В частности, знаменитость показалась в «голом» бежевом бикини, который сливался с цветом кожи. Надя соблазнительно позировала с пальцем во рту, щеголяя упругими ягодицами