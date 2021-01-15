Джамала рассекретила свой вес и объявила войну «накопленной десяточке»
Артистка поставила перед собой цель
Знаменитая певица Джамала после праздников решила взять под контроль свою фигуру.
Артистка рассекретила, сколько весит сейчас, и призналась, что планирует избавиться от 10 лишних килограммов.
«Здесь я вешу 59 кг. Сейчас мой вес — 69 кг. Просто оставлю эти фото здесь. Как мотивацию. Итак, начинаю борьбу с накопленной «десяточкой»!», - сообщила Джамала.
В своем Инстаграме звезда разместила несколько снимков, сделанных на Бали. На снимках Джа позирует в море в сетчатом платье и купальнике. Как отметила артистка, на этих фотографиях она весит 59 кг и снова хочет достичь такой цифры на весах.
Фанаты поддержали своего кумира и выразили надежду, что она поделится своими рецептами похудения:
«Главное, что есть двое замечательных детей», «Удачи! Но наша Джа хороша с любым весом», «Вашему творчеству не мешает», - комментируют фото пользователи сети.
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