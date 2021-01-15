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    Шоу-биз

    Джамала рассекретила свой вес и объявила войну «накопленной десяточке»

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    Певица Джамала - Джамала рассекретила свой вес и объявила войну «накопленной десяточке»
    Певица Джамала
    instagram.com/jamalajaaa/

    Артистка поставила перед собой цель

    Знаменитая певица Джамала после праздников решила взять под контроль свою фигуру.

    Артистка рассекретила, сколько весит сейчас, и призналась, что планирует избавиться от 10 лишних килограммов.

    «Здесь я вешу 59 кг. Сейчас мой вес — 69 кг. Просто оставлю эти фото здесь. Как мотивацию. Итак, начинаю борьбу с накопленной «десяточкой»!», - сообщила Джамала.

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    Джамала рассекретила свой вес и объявила войну «накопленной десяточке»
    Джамала рассекретила свой вес и объявила войну «накопленной десяточке»
    instagram.com/jamalajaaa/

    В своем Инстаграме звезда разместила несколько снимков, сделанных на Бали. На снимках Джа позирует в море в сетчатом платье и купальнике. Как отметила артистка, на этих фотографиях она весит 59 кг и снова хочет достичь такой цифры на весах.

    Фанаты поддержали своего кумира и выразили надежду, что она поделится своими рецептами похудения:

    «Главное, что есть двое замечательных детей», «Удачи! Но наша Джа хороша с любым весом», «Вашему творчеству не мешает», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини.

    В частности, знаменитость показалась в «голом» бежевом бикини, который сливался с цветом кожи. Надя соблазнительно позировала с пальцем во рту, щеголяя упругими ягодицами

     Читайте также: Туалетная бумага превращается в руку: муж Нади Дорофеевой рассказал об ужасах отдыха на Бали
    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес Джамала новости
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