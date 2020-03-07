«Никогда не знаю, что подарю»: Зеленский рассказал, как отмечает 8 марта



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Владимир Зеленский сказал, что его подарки всегда нравятся жене

Президент Украины заявил, что очень любит 8 марта и всегда рад, когда может поздравить своих женщин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 8 марта отмечать дома с семьей. По его словам, он ежегодно покупает цветы своей матери и просит знакомых в Кривом Роге их передать.

Глава государства рассказал «Фактам», что очень любит этот праздник и всегда рад, когда может поздравить своих женщин.

«Я редко хожу по разным магазинам - не хватает времени. Но я очень люблю эти моменты, когда я могу что-то купить и подарить. Это такая возможность, это такой кайф! Я никогда не знаю, что подарю. Я еду в один магазин, второй, третий и нахожу. Я выбираю всегда глазами», - сказал он.

Зеленский сказал, что его подарки всегда нравятся жене. Также президент добавил, что главное в подарке не стоимость, а внимание. Но цветы дарить нужно обязательно, считает он.

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