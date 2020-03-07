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    Жизнь

    «Никогда не знаю, что подарю»: Зеленский рассказал, как отмечает 8 марта

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    <p>Владимир Зеленский сказал, что его подарки всегда нравятся жене</p> <div></div> - «Никогда не знаю, что подарю»: Зеленский рассказал, как отмечает 8 марта

    Владимир Зеленский сказал, что его подарки всегда нравятся жене

    Президент Украины заявил, что очень любит 8 марта и всегда рад, когда может поздравить своих женщин

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 8 марта отмечать дома с семьей. По его словам, он ежегодно покупает цветы своей матери и просит знакомых в Кривом Роге их передать.

    Глава государства рассказал «Фактам», что очень любит этот праздник и всегда рад, когда может поздравить своих женщин.

    «Я редко хожу по разным магазинам - не хватает времени. Но я очень люблю эти моменты, когда я могу что-то купить и подарить. Это такая возможность, это такой кайф! Я никогда не знаю, что подарю. Я еду в один магазин, второй, третий и нахожу. Я выбираю всегда глазами», - сказал он.

    Зеленский сказал, что его подарки всегда нравятся жене. Также президент добавил, что главное в подарке не стоимость, а внимание. Но цветы дарить нужно обязательно, считает он.

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    Владимир Зеленский
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