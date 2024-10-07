«Ніколи не буде нікого, схожого на нього». Мадонна повідомила про смерть брата

Мадонна разом зі своїм братом Крістофером Чікконе після виграшу «Золотого глобуса» за найкращу жіночу роль у фільмі «Евіта», 1997 рік

Крістофер Чікконе був тісно пов'язаний зі злетом своєї сестри як поп-зірки у 1980-х роках

Після тривалої боротьби з роком пішов з життя художник, танцюрист, дизайнер і молодший брат Мадонни Крістофер Чікконе. Йому було 63 роки. Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомив представник сім'ї Бред Тейлор, Чікконе помер у п'ятницю, 4 жовтня, в штаті Мічиган.

Мадонна написала про свого брата в Instagram, опублікувавши серію спільних фотографій та зворушливий пост, в якому описала їхній непростий, але міцний зв'язок.

Вона згадала про спільне захоплення танцями у дитинстві, який став для них обох шляхом самовираження, особливо для Крістофера, який відкрито жив як гей у консервативному середовищі.

Чікконе був тісно пов'язаний зі злетом своєї сестри як поп-зірки у 1980-х роках, знімаючись у таких кліпах, як Lucky Star. Також він був арт-директором її світового туру Blond Ambition World Tour і директором туру The Girlie Show.

У 2008 році він видав автобіографію «Життя з моєю сестрою Мадонною», де описав як їхні складні стосунки, так і роки співпраці. Окрім роботи у шоу-бізнесі, Крістофер Чікконе займався дизайном інтер'єрів, створюючи проєкти для будинків Мадонни в Нью-Йорку, Маямі та Лос-Анджелесі.

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«Я рада, що він більше не страждає, – написала Мадонна. - Ніколи не буде нікого, схожого на нього. Я знаю, що він десь танцює».

В останні роки Крістофер Чікконе переїхав до Мічигану, щоб бути ближче до сім'ї. Він був одружений з британським актором Реєм Текером, який був з ним до самої смерті.