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Jerry Heil знялася для обкладинки індійського глянцю

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Jerry Heil знялася для обкладинки англомовного індійського журналу Hi Celeb Magazine.
фото: Jerry Heil, Instagram

Jerry Heil стала першою українською артисткою на обкладинці популярного індійського журналу Hi Celeb

Представниця України на Євробаченні-2024 Jerry Heil знялася для обкладинки англомовного індійського журналу Hi Celeb Magazine, в інтерв'ю виданню співачка розповіла про творчий процес.

«Процес написання пісень у мене завжди різний. Іноді в голову просто спадає якась випадкова фраза. Наприклад, кілька днів тому я помітила, що англійська фраза killing me звучить схоже на українське слово килими, і створила пісню, яка базується на цій грі слів», – розповіла вона.

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Публикация от Hi Celeb Magazine (@hicelebmagazine)

Останній спільний трек Jerry Heil та Julia Sanina «WABI-SABI» включили до популярного індійського плейлиста на Spotify «New Music Friday», який має понад 127 тисяч підписників.
 
У 2024 році Jerry Heil стала членкинею американської Академії звукозапису та отримала право голосувати за лауреатів однієї з найпрестижніших музичних премій світу – Grammy. Співачка подала свою нову пісню #AllEyesOnKids на розгляд премії, щоб привернути ще більшу увагу світу до викрадених Росією українських дітей. 

Також Jerry Heil стала найпопулярнішою українською артисткою на стримінговій платформі Spotify, яку слухають в Україні. 

Раніше Jerry Heil отримала престижну світову премію. Церемонія нагородження відбулася в Нідерландах, на фестивалі-шоукейсі ESNS у Гронінгені, де ведучою була інша українська зірка – Alina Pash. Співачку було нагороджено у категорії, в якій вибір роблять глядачі шляхом голосування. Jerry Heil також отримає приз у розмірі 5000 євро та лайв-виступ у студії Deezer.

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Теги: Jerry Heil співачка

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