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Біллі Айліш визначилась за кого голосуватиме на виборах у США

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Біллі Айліш визначилась за кого голосуватиме на виборах у США
Співачка Біллі Айліш закликала підтримати Камалу Гарріс
фото: Reuters

«Голосуйте так, ніби від цього залежить ваше життя, тому що це так»

Зірка поп-музики Біллі Айліш та її колега та брат Фіннеас О'Коннелл у вівторок заявили, що голосуватимуть за Камалу Гарріс на майбутніх виборах президента США. Про це пише CNN.

«Сьогодні Національний день реєстрації виборців, і ми просимо вас приєднатися до нас і відвідати iwillvote.com, щоб перевірити свій статус і проголосувати достроково, як це робимо ми», – О'Коннелл.

«Ми голосуємо за Камалу Гарріс і Тіма Уолза, тому що вони борються за захист нашої репродуктивної свободи, нашої планети та нашої демократії», – сказала Айліш.

«Ми не можемо дозволити екстремістам контролювати наше життя, наші свободи та наше майбутнє. Єдиний спосіб зупинити їх і небезпечний проект 2025 – проголосувати та обрати Камалу Гарріс», – сказав О'Коннелл. 

«Голосуйте так, ніби від цього залежить ваше життя, тому що це так», – сказала Айліш. 

Пара закликала прихильників проголосувати достроково. 

Нагадаємо, секретна служба США переглядає заходи безпеки для колишнього президента Дональда Трампа після другої спроби замаху за два місяці. На приватній зустрічі з Трампом в.о. директора Секретної служби Рональд Роу заявив, що для забезпечення безпеки на полях для гольфу можуть знадобитися додаткові заходи. 

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Теги: вибори у США співачка політика Камала Гарріс

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