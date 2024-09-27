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Співачка Лана Дель Рей вперше вийшла заміж: хто став її обранцем

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Лана Дель Рей та Джеремі Дюфрен отримали свідоцтво про шлюб 23 вересня. До вівтаря співачку вів її батько Роберт Грант
 

39-річна співачка Лана Дель Рей вперше вийшла заміж. Обранцем популярної артистки став чоловік, який не має нічого спільного з шоубізнесом.

Як повідомило видання People, коханого співачки звуть Джеремі Дюфрен, він набагато старший за неї. Пара отримала свідоцтво про шлюб 23 вересня.

DailyMail підтвердив, що пара офіційно одружилася і отримав перші фотографії з весілля. Захід відбувся в Луїзіані, на березі затоки, де Джеремі працює гідом на місцях проживання алігаторів.

До вівтаря 39-річну виконавицю Лану Дель Рей провів її батько, Роберт Грант
До вівтаря 39-річну виконавицю Лану Дель Рей провів її батько, Роберт Грант
фото: DailyMail

Лана для весілля вибрала лаконічну білу сукню у стилі бохо. У вбрання була довга спідниця, опущена лінія плеча та рюша на декольте. Її волосся зібране в красиву зачіску.

Весілля відбулося лише через місяць після того, як стало відомо про їхній роман
Весілля відбулося лише через місяць після того, як стало відомо про їхній роман
фото: DailyMail

Також помітно, що артистка дуже схудла. Її аномальну втрату ваги багато хто пов'язав з ін'єкціями популярного в Голлівуді препарату. Можливо, вагу вона вирішила нормалізувати спеціально для вінчання. Для Лани це перший шлюб, а для Дюфрена – другий. Також чоловік має трьох дітей.

У стосунках Лана та Дюфрен від травня цього року.

Човнові екскурсії чоловіка болотами досить популярні і він ділиться деякими відео у своєму TikTok.

@jeremy.dufrene

 

♬ HOOLIGANG - Joey Valence & Brae

Нагадаємо, відомий український співак Олексій Завгородній, котрий виступає на сцені під ім'ям Позитив, підтвердив, що перебуває у шлюбі з танцівницею Юлією Сахневич. Про це він зізнався під час знімань шоу «єПитання». Співак зазначив, що понад рік назад одружився із Юлією Сахневич, однак вирішили зберегти цю подію в таємниці.

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Теги: весілля співачка відео

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