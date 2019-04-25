  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Новая первая леди Украины: что нужно знать о Елене Зеленской

    • Розсилка
    Елена и Владимир Зеленские - Новая первая леди Украины: что нужно знать о Елене Зеленской
    Елена и Владимир Зеленские

    Супруга Владимира Зеленского всегда оставалась в тени мужа

    Елена Зеленская все это время старалась не давать интервью и была в тени славы своего супруга. Даже в соцсетях она не охотно делилась подробностями личной жизни и фотографиями. Но, совсем скоро все изменится, и ей придется появляться не только на телевизионных экранах и светских мероприятиях вместе со своим супругом, но и сопровождать Зеленского в поездках, общаться с мировыми политическими лидерами и соблюдать протокол. 

    Одним словом, к Елене будет не меньше внимания, чем к Мелании Трамп или Меган Маркл.

    Ну а пока Scotch предлагает узнать несколько фактов о новой первой леди Украины:

    Стоит отметить, что Елена Зеленская была против того, что бы ее супруг шел в политику. 

    «Я была откровенно агрессивно против начала этого проекта. Потому что это очень тяжелый проект. Даже не проект - другое направление в жизни. Но меня пытались, наверное, беречь... Не скрывали, просто оберегали от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала», - рассказала Елена в одном из интервью. 

    Читайте також
    Владимир Зеленский Кривой Рог
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ