Новая первая леди Украины: что нужно знать о Елене Зеленской



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Елена и Владимир Зеленские

Супруга Владимира Зеленского всегда оставалась в тени мужа

Елена Зеленская все это время старалась не давать интервью и была в тени славы своего супруга. Даже в соцсетях она не охотно делилась подробностями личной жизни и фотографиями. Но, совсем скоро все изменится, и ей придется появляться не только на телевизионных экранах и светских мероприятиях вместе со своим супругом, но и сопровождать Зеленского в поездках, общаться с мировыми политическими лидерами и соблюдать протокол.

Одним словом, к Елене будет не меньше внимания, чем к Мелании Трамп или Меган Маркл.

Ну а пока Scotch предлагает узнать несколько фактов о новой первой леди Украины:

Стоит отметить, что Елена Зеленская была против того, что бы ее супруг шел в политику.

«Я была откровенно агрессивно против начала этого проекта. Потому что это очень тяжелый проект. Даже не проект - другое направление в жизни. Но меня пытались, наверное, беречь... Не скрывали, просто оберегали от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала», - рассказала Елена в одном из интервью.