Новая первая леди Украины: что нужно знать о Елене Зеленской
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Розсилка
Супруга Владимира Зеленского всегда оставалась в тени мужа
Елена Зеленская все это время старалась не давать интервью и была в тени славы своего супруга. Даже в соцсетях она не охотно делилась подробностями личной жизни и фотографиями. Но, совсем скоро все изменится, и ей придется появляться не только на телевизионных экранах и светских мероприятиях вместе со своим супругом, но и сопровождать Зеленского в поездках, общаться с мировыми политическими лидерами и соблюдать протокол.
Одним словом, к Елене будет не меньше внимания, чем к Мелании Трамп или Меган Маркл.
Ну а пока Scotch предлагает узнать несколько фактов о новой первой леди Украины:
- Елена Кияшко (девичья фамилия,- прим. ред) родилась в городе Кривой Рог в феврале 1978 года.
- Елена и Владимир Зеленский учились в параллельных классах в одной школе, но начали встречаться будучи первокурсниками.
- Будущая супруга Владимира училась на строительном факультете в Криворожском техническом университете, но ни одного дня не работала по профессии. Главным проектом своей жизни Елена считает свою семью.
- До свадьбы пара встречалась 8 лет. В 2003 году Владимир и Елена поженились, и сейчас они вместе воспитывают двоих детей - 14-летнюю Александру и 5-летнего Кирилла.
- Елена принимала активное участие в творческой деятельности Владимира Зеленского и стала сценаристом проекта «Квартал 95».
Стоит отметить, что Елена Зеленская была против того, что бы ее супруг шел в политику.
«Я была откровенно агрессивно против начала этого проекта. Потому что это очень тяжелый проект. Даже не проект - другое направление в жизни. Но меня пытались, наверное, беречь... Не скрывали, просто оберегали от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала», - рассказала Елена в одном из интервью.