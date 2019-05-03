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    Жизнь

    Новым императором Японии стал профессиональный альтист

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    Новым императором Японии стал профессиональный альтист

    Нарухито сначала учился играть на скрипке, но впоследствии перешел на альт

    1 мая 2019 на престол взошел новый император Японии. 59-летний Нарухито сделал это после отречения от престола своего 85-летнего отца Акихито.

    Новый император по профессии - историк, специализирующийся на изучении транспорта в средние века. Кроме того, Нарухито является музыкантом – играет на альте.

    Церемония наречения прошла в Токийском императорском дворце. Это первый случай с 1817 года, когда император Японии отрекается от престола при жизни. По японской традиции, новым главой империи стал старший сын императора.

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    Нарухито 

    Прежний император, Акихито, играет на виолончели, а его императрица Мичико – профессиональная пианистка. Родившись в семье императора-меломана, Нарухито сначала учился играть на скрипке, но впоследствии перешел на альт. Императорская семья регулярно дает частные концерты и проводит фестивали.

    Комментируя одну из программ, Нарухито написал:

    «Я начинаю понимать важность роли альта, которая ничем не отличается от других инструментов, хотя без моего инструмента их гармония беднеет. Я рад, что стал альтистом – альт позволяет мне встречаться с людьми и играть с ними музыку».

     

    Джерело: classicalmusicnews

    традиции семья
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