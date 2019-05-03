Новым императором Японии стал профессиональный альтист



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Нарухито сначала учился играть на скрипке, но впоследствии перешел на альт

1 мая 2019 на престол взошел новый император Японии. 59-летний Нарухито сделал это после отречения от престола своего 85-летнего отца Акихито.

Новый император по профессии - историк, специализирующийся на изучении транспорта в средние века. Кроме того, Нарухито является музыкантом – играет на альте.

Церемония наречения прошла в Токийском императорском дворце. Это первый случай с 1817 года, когда император Японии отрекается от престола при жизни. По японской традиции, новым главой империи стал старший сын императора.

Нарухито

Прежний император, Акихито, играет на виолончели, а его императрица Мичико – профессиональная пианистка. Родившись в семье императора-меломана, Нарухито сначала учился играть на скрипке, но впоследствии перешел на альт. Императорская семья регулярно дает частные концерты и проводит фестивали.

Комментируя одну из программ, Нарухито написал:

«Я начинаю понимать важность роли альта, которая ничем не отличается от других инструментов, хотя без моего инструмента их гармония беднеет. Я рад, что стал альтистом – альт позволяет мне встречаться с людьми и играть с ними музыку».

Джерело: classicalmusicnews