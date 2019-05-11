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    Жизнь

    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком

    • Розсилка
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком

    Последний месяц звезда провела в психиатрической клинике

    37-летняя певица Бритни Спирс переживает сложные времена. В Лос-Анджелесе состоялся суд по делу певицы.

    Суд проходил в закрытом режиме, журналистов не впустили на заседание. Около здания суда собрались поклонники Бритни, которые требовали дать ей свободу. В руках они держали плакаты с надписями «Свободная Бритни».

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    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком
    Новый нервный срыв: Бритни Спирс вышла из здания суда босиком

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    Бритни просила ослабить контроль над ней, чтобы она получила возможность совершать некоторые действия, которые из-за охраны сейчас для нее невозможны. Однако судья не удовлетворил ее просьбу. Он принял решение назначить звезде еще одну психиатрическую экспертизу.

    Недовольная певица разулась в здании суда. Затем она босиком вышла на улицу.

    С 2008 года у Бритни Спирс начались проблемы со здоровьем. Недавно выяснилось, что препараты, которые принимала поп-принцесса, перестали на нее действовать.

    Последний месяц певица провела в психиатрической клинике. Врачи пытались нормализовать ее состояние и подобрать новую схему лечения.

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