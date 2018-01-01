Снова вместе: Венсан Кассель и Тина Кунаки появились на показе Alexandre Vauthier в Париже

Влюбленные снова выходят в свет

Совсем недавно в СМИ появилась новость о том, что Венсан Кассель и Тина Кунаки больше не вместе. Молоденькой модели даже приписывали новый роман с рэпером A$AP Rocky, а Венсану - с работой, якобы актер с головой окунулся в новые проекты и не находит времени на личную жизнь. Опровергнуть эту информацию возлюбленные решили не словом, а делом,