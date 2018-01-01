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    Снова вместе: Венсан Кассель и Тина Кунаки появились на показе Alexandre Vauthier в Париже

    Влюбленные снова выходят в свет
    Совсем недавно в СМИ появилась новость о том, что Венсан Кассель и Тина Кунаки больше не вместе. Молоденькой модели даже приписывали новый роман с рэпером A$AP Rocky, а  Венсану - с работой, якобы актер с головой окунулся в новые проекты и не находит времени на личную жизнь. Опровергнуть эту информацию возлюбленные решили не словом, а делом,
    • Сьогодні, 14:35
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    Венсан Кассель и Тина Кунаки&nbsp;
    Венсан Кассель и Тина Кунаки 

    Влюбленные снова выходят в свет

    Совсем недавно в СМИ появилась новость о том, что Венсан Кассель и Тина Кунаки больше не вместе. Молоденькой модели даже приписывали новый роман с рэпером A$AP Rocky, а  Венсану - с работой, якобы актер с головой окунулся в новые проекты и не находит времени на личную жизнь. Опровергнуть эту информацию возлюбленные решили не словом, а делом, начав снова появляться вместе в свете.

    Джерело: Hello!

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