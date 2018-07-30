  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Обиженный отец Меган Маркл: Я сделал ее герцогиней!

    • Розсилка
    Томас и Меган Маркл - Обиженный отец Меган Маркл: Я сделал ее герцогиней!
    Томас и Меган Маркл

    Вот уже несколько месяцев как родственники герцогини Сассекской попеременно выступают с различными заявлениями в прессе, вопреки ее просьбам и устоям британских монархов

     Так, вчера в сети появилось новое интервью отца Меган Маркл Томаса, из которого стало известно, что у него больше не осталось никаких контактов для связи с дочкой.

    Такими словами описывает Томас Маркл свои нынешние отношения с дочерью британскому изданию The Mail on Sunday и продолжает:

    «По-видимому, Меган расстроили мои слова о том, что у нее с Гарри в скором времени будет ребенок. Но она же сама говорила, что мечтает о семье, все последние годы. И Гарри говорил об этом. Но как только это упомянул я, то тут же стал персоной нон-грата. Это последняя капля для меня. Все они хотят, чтобы я молчал и просто исчез, но меня так просто не заставить замолчать. Что задевает меня больше всего, так это чувство превосходства, с которым общается со мной Меган. Ведь без меня она была бы никем. Это я сделал ее той, кем она является сейчас, я сделал ее герцогиней!»,- заявил Томас Маркл.

    Официальный представитель Кенсингтонского дворца пока никак не комментировал эти слова.

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    Меган Маркл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ