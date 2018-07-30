Обиженный отец Меган Маркл: Я сделал ее герцогиней!

«Меня очень обижает, что она полностью оборвала со мной все связи. Раньше у меня был специальный номер для связи с ее помощником во дворце, но после того как я сделал несколько критических замечаний в сторону королевской семьи, Меган тут же перестала со мной общаться», -сказал Томас Маркл.

Такими словами описывает Томас Маркл свои нынешние отношения с дочерью британскому изданию The Mail on Sunday и продолжает:

«По-видимому, Меган расстроили мои слова о том, что у нее с Гарри в скором времени будет ребенок. Но она же сама говорила, что мечтает о семье, все последние годы. И Гарри говорил об этом. Но как только это упомянул я, то тут же стал персоной нон-грата. Это последняя капля для меня. Все они хотят, чтобы я молчал и просто исчез, но меня так просто не заставить замолчать. Что задевает меня больше всего, так это чувство превосходства, с которым общается со мной Меган. Ведь без меня она была бы никем. Это я сделал ее той, кем она является сейчас, я сделал ее герцогиней!»,- заявил Томас Маркл.

Официальный представитель Кенсингтонского дворца пока никак не комментировал эти слова.