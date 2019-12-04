Очередной конфуз: Трамп «забыл» супругу по дороге к вертолету (видео)
СМИ набросились на президента за то, что он пошел к вертолету без Мелании
Зрители вступились за президента, который ведет себя, как обычный муж
Американские СМИ обсуждают новый казус президента Дональда Трампа в отношении своей жены. В Сети появилось видео, как лидер США идет к своему вертолету, потом рассеянно оборачивается, дожидается супругу и уже вместе с ней садится в транспорт.
Журналисты предположили, что Дональд забыл Меланию и только вспомнил по пути к «вертушке» заметил, что кого-то не хватает.
«Классическая ситуация между мужем и женой. Женщины всегда долго собираются», - иронично прокомментировал ролик один из зрителей.
«Нет, он не забыл свою жену. Может быть, у нее были какие-то дела, и он пошел вперед, а она просто догнала его», - написал она из пользовательниц YouTube.