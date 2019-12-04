Очередной конфуз: Трамп «забыл» супругу по дороге к вертолету (видео)



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СМИ набросились на президента за то, что он пошел к вертолету без Мелании

Зрители вступились за президента, который ведет себя, как обычный муж

Американские СМИ обсуждают новый казус президента Дональда Трампа в отношении своей жены. В Сети появилось видео, как лидер США идет к своему вертолету, потом рассеянно оборачивается, дожидается супругу и уже вместе с ней садится в транспорт.

Журналисты предположили, что Дональд забыл Меланию и только вспомнил по пути к «вертушке» заметил, что кого-то не хватает.

«Классическая ситуация между мужем и женой. Женщины всегда долго собираются», - иронично прокомментировал ролик один из зрителей.

«Нет, он не забыл свою жену. Может быть, у нее были какие-то дела, и он пошел вперед, а она просто догнала его», - написал она из пользовательниц YouTube.