Одинаковый стайл: Белла Хадид выложила романтичные снимки с бойфрендом в одинаковых луках



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Белла Хадид и The Weeknd

Возлюбленному Беллы Хадид исполнилось 29 лет

В честь этого события 22-летняя модель поделилась совместной фотосессией с The Weeknd.

В кадре Белла и Абель запечатлены в парных образах. На музыканте куртка и штаны цвета хаки, а модель позирует в ультракороткой юбке и черном топе. «1 минута до моего любимого дня в году», — прокомментировала фото Хадид.

The Weeknd тоже поделился кадром этой фотосессии. Съемка получилась очень «горячей». Откровенное мини Беллы едва не показало больше дозволенного.

Белла Хадид и Абель расставались в 2016 году, но летом прошлого года начали встречаться снова. За это время музыкант успел закрутить роман с Селеной Гомес. Модель подозревали в отношениях с Дрейком и Робертом Паттисоном.

Джерело: graziamagazine.ru