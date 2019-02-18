  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Одинаковый стайл: Белла Хадид выложила романтичные снимки с бойфрендом в одинаковых луках

    • Розсилка
    Белла Хадид и&nbsp;The Weeknd - Одинаковый стайл: Белла Хадид выложила романтичные снимки с бойфрендом в одинаковых луках
    Белла Хадид и The Weeknd

    Возлюбленному Беллы Хадид исполнилось 29 лет

     В честь этого события 22-летняя модель поделилась совместной фотосессией с The Weeknd.

    В кадре Белла и Абель запечатлены в парных образах. На музыканте куртка и штаны цвета хаки, а модель позирует в ультракороткой юбке и черном топе. «1 минута до моего любимого дня в году», — прокомментировала фото Хадид.

    The Weeknd тоже поделился кадром этой фотосессии. Съемка получилась очень «горячей». Откровенное мини Беллы едва не показало больше дозволенного.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Одинаковый стайл: Белла Хадид выложила романтичные снимки с бойфрендом в одинаковых луках
    Одинаковый стайл: Белла Хадид выложила романтичные снимки с бойфрендом в одинаковых луках

    Белла Хадид и Абель расставались в 2016 году, но летом прошлого года начали встречаться снова. За это время музыкант успел закрутить роман с Селеной Гомес. Модель подозревали в отношениях с Дрейком и Робертом Паттисоном.

    Джерело: graziamagazine.ru

    модель Белла Хадид
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ