Олег Винник честно рассказал о своем решении идти в политику



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Олег Винник Фото: пресс-служба

Артист взвешивает каждое свое решение

Популярный поп-певец Олег Винник рассказал возможном присоединении к тем или иным политическим проектам. По мнению артиста, политика – это не его стезя и он должен взвешивать каждое свое решение.

«Сегодня я не могу позволить себе таких легкомысленных моментов. Решение о том, идти ли в политику, нужно принимать очень ответственно и взвешенно. Сейчас я себе не могу такого позволить – это не мое. Я же занимаюсь своим делом и доволен тем, что делаю сегодня», – признался Олег Винник концертного шоу ко Дню Независимости Украины.

Впрочем, артист допускает, что со временем его решение может измениться.

«Если я почувствую, что смогу что-то сделать и что с моей помощью что-то может измениться, то я это сделаю. А всем коллегам, которые сейчас пошли в Раду, хочу напомнить об ответственности: нечестных не прощают на сцене, а в политике – тем более», – отметил артист в интервью.

Напомним, праздничное шоу «З Днем народження, Україно!» телеканал «Украина» покажет 24 августа.

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