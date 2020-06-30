  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Олег Винник готовит концерт в дополненной реальности

    • Розсилка
    Певец Олег Винник - Олег Винник готовит концерт в дополненной реальности
    Певец Олег Винник

    В концерте продуманы возможности прямого взаимодействия артиста с поклонниками

    В честь своего дня рождения певец Олег Винник готовит высокотехнологичный онлайн-концерт на НСК «Олимпийский». Музыкант представит уникальную программу, созданную с помощью технологий AR и VR, в так называемой дополненной и виртуальной реальностях. Говоря доступным языком, это возможность переместиться на livе-концерт артиста и увидеть разнообразие анимированных цифровых объектов в 3D в течении всего грандиозного шоу. Публика окажется в самом эпицентре событий,имея шанс ближе и отчетливее увидеть и услышать исполнителя, будто бы участвуя во всех постановках перфоманса.

    В рамках AR-сольника прозвучат лучшие композиции Олега Винника, среди которых «Вовчиця», «Роксолана», «Плен», «Нино» и многие другие. Приоткрывая завесу подготовительного этапа мега-шоу, одним из его элементов станет гигантский аватар певца, который поцелует всех гостей концерта. Этот поцелуй вы точно запомните надолго!

    В концерте продуманы возможности прямого взаимодействия артиста с поклонниками - каждый желающий сможет попасть в гримерку к Олегу Виннику, сделать совместное селфи и лично подарить цветы любимому музыканту.

    селфи Олег Винник новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ