Олег Винник готовит концерт в дополненной реальности



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Певец Олег Винник

В концерте продуманы возможности прямого взаимодействия артиста с поклонниками

В честь своего дня рождения певец Олег Винник готовит высокотехнологичный онлайн-концерт на НСК «Олимпийский». Музыкант представит уникальную программу, созданную с помощью технологий AR и VR, в так называемой дополненной и виртуальной реальностях. Говоря доступным языком, это возможность переместиться на livе-концерт артиста и увидеть разнообразие анимированных цифровых объектов в 3D в течении всего грандиозного шоу. Публика окажется в самом эпицентре событий,имея шанс ближе и отчетливее увидеть и услышать исполнителя, будто бы участвуя во всех постановках перфоманса.

В рамках AR-сольника прозвучат лучшие композиции Олега Винника, среди которых «Вовчиця», «Роксолана», «Плен», «Нино» и многие другие. Приоткрывая завесу подготовительного этапа мега-шоу, одним из его элементов станет гигантский аватар певца, который поцелует всех гостей концерта. Этот поцелуй вы точно запомните надолго!

В концерте продуманы возможности прямого взаимодействия артиста с поклонниками - каждый желающий сможет попасть в гримерку к Олегу Виннику, сделать совместное селфи и лично подарить цветы любимому музыканту.