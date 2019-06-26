Onuka представила новый сингл



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Фото: instagram.com/onukaofficial/

Украинская артистка электронной музыки порадовала глубоким философским треком

Популярная певица Onuka представила песню Zenit. История сингла началась сразу после выхода альбома Mozaїка, и за это время композиция пережила немало трансформаций. Менялись аранжировки, один за другим трек дополнялся сэмплами из серии старинных пластинок «Троїста музика», которые дедушка Наты Жижченко собирал в разных уголках Украины.

В финальной версии трека можно расслышать немало народных инструментов — цимбалы, бандуру, варган, трембиту. Вновь в работе над песней группы принял участие детский хор.

После альбомных треков, которые впитали в себя социальные месседжи и смыслы, свежий сингл открывает перед слушателем новый этап в дискографии артистки.

«Моей целью было создать что-то вроде старой украинской веснянки – легкую, солнечную и жизнеутверждающую. Воспеть мир, в котором мы живем, несмотря на все его недостатки и противоречия. Остановитесь на минуту. Найдите свой вектор движения, когда солнце окажется в зените», – комментирует трек певица.

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