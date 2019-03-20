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    Жизнь

    ООН назвала самые счастливые страны: Украина оказалась на 133 месте рейтинга

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    ООН назвала самые счастливые страны: Украина оказалась на 133 месте рейтинга
    Корреспондент.net

    Опубликованы результаты ежегодного рейтинга

     ООН опубликовала ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира. В докладе World Happiness Report 2019 эксперты определяли уровень счастья в 156 странах, учитывая показатели от продолжительности жизни и свободы до коррупции и ВВП.

    Согласно опубликованным данным, в этом году список возглавила Финляндия. В тройку лидеров также вошли Дания и Норвегия. В первой десятке оказались: Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия.

    Украина в рейтинге расположена на 133 месте — между Чадом и Эфиопией. Самыми несчастными странами назвали Афганистан, Центральноафриканскую Республику и Южный Судан.

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