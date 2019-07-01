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    Жизнь

    Опубликованы два новых ролика к фильму Тарантино «Однажды в Голливуде»

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    <div class="sel_item">Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт</div> - Опубликованы два новых ролика к фильму Тарантино «Однажды в Голливуде»
    Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт

    Сюжетную линию по‑прежнему держат в строгой тайне

    Кинокомпания Sony Pictures Entertainment выпустила два новых ролика к девятому фильму Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». По сути, это укороченные версии основного трейлера – из новых кадров там разве что персонаж Леонардо ДиКаприо, который окунает голову в посуду с ледяной водой.

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    Опубликованы два новых ролика к фильму Тарантино «Однажды в Голливуде»
    Опубликованы два новых ролика к фильму Тарантино «Однажды в Голливуде»
    Опубликованы два новых ролика к фильму Тарантино «Однажды в Голливуде»
    Опубликованы два новых ролика к фильму Тарантино «Однажды в Голливуде»
    Опубликованы два новых ролика к фильму Тарантино «Однажды в Голливуде»
    Опубликованы два новых ролика к фильму Тарантино «Однажды в Голливуде»

    Сюжет фильма держат в строжайшей тайне. Перед премьерой в Каннах Тарантино написал открытое письмо первым зрителям и попросил их обойтись без спойлеров: «Моя команда упорно работала, чтобы создать нечто оригинальное, и моя единственная просьба – избегать любых вещей, способных помешать остальным зрителям прочувствовать фильм так же, как это удалось вам».

    Так что о сюжете известно лишь то, что главные герои – актер Рик Далтон (ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) – пытаются пробить себе дорогу в новом Голливуде, где восходит звезда Шэрон Тейт (Марго Робби), актрисы и жены режиссера Романа Полански. В этот же период в Калифорнии орудует банда серийного убийцы Чарльза Мэнсона.

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