Опубликованы два новых ролика к фильму Тарантино «Однажды в Голливуде»



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Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт

Сюжетную линию по‑прежнему держат в строгой тайне

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment выпустила два новых ролика к девятому фильму Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». По сути, это укороченные версии основного трейлера – из новых кадров там разве что персонаж Леонардо ДиКаприо, который окунает голову в посуду с ледяной водой.

Сюжет фильма держат в строжайшей тайне. Перед премьерой в Каннах Тарантино написал открытое письмо первым зрителям и попросил их обойтись без спойлеров: «Моя команда упорно работала, чтобы создать нечто оригинальное, и моя единственная просьба – избегать любых вещей, способных помешать остальным зрителям прочувствовать фильм так же, как это удалось вам».

Так что о сюжете известно лишь то, что главные герои – актер Рик Далтон (ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) – пытаются пробить себе дорогу в новом Голливуде, где восходит звезда Шэрон Тейт (Марго Робби), актрисы и жены режиссера Романа Полански. В этот же период в Калифорнии орудует банда серийного убийцы Чарльза Мэнсона.