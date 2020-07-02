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    Жизнь

    Ошибки в сексе: самые частые взаимные жалобы мужчин и женщин

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    Ошибки в сексе: самые частые взаимные жалобы мужчин и женщин

    Британские исследователи опросили 2000 человек и составили список неправильных действий

    В идеальном мире партнеры без стеснения обсуждают секс и думают, как его улучшить. В реальности это встречается нечасто. Какие ошибки чаще всего делают в сексе и над чем стоит работать?

    Британские исследователи опросили 2000 человек и составили список неправильных действий представителей каждого пола. Вот в чем ошибаются женщины, по мнению мужчин:

    • не инициируют секс;
    • хотят заниматься им с выключенным светом;
    • имитируют оргазм;
    • слишком много говорят;
    • не хотят пробовать новое;
    • вспоминают бывших в постели;
    • слишком много думают о сексе;
    • плохо возбуждаются;
    • уверены, что мужчина всегда готов;
    • переживают о своей внешности.
    • А вот что говорят о мужчинах женщины:
    • пропускают прелюдию;
    • первыми получают оргазм;
    • ведут себя грубо;
    • говорят глупости в постели;
    • стремятся заснуть сразу после секса;
    • комментируют внешность женщины;
    • считают, что всё знают лучше;
    • игнорируют намеки;
    • интересуются только физической составляющей секса.

    Какие выводы можно сделать из этих списков? Наверняка ты сталкивалась хотя бы с некоторыми ошибками. Лучший способ сделать секс приятнее - обсудить его с партнером. Если он позволяет себе высказывания о твоей физической форме, останови его. Ну а если к вашему сексу не прилагаются чувства и тебя это устраивает, пусть так и будет!

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