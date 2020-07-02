Ошибки в сексе: самые частые взаимные жалобы мужчин и женщин



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Британские исследователи опросили 2000 человек и составили список неправильных действий

В идеальном мире партнеры без стеснения обсуждают секс и думают, как его улучшить. В реальности это встречается нечасто. Какие ошибки чаще всего делают в сексе и над чем стоит работать?

Британские исследователи опросили 2000 человек и составили список неправильных действий представителей каждого пола. Вот в чем ошибаются женщины, по мнению мужчин:

не инициируют секс;

хотят заниматься им с выключенным светом;

имитируют оргазм;

слишком много говорят;

не хотят пробовать новое;

вспоминают бывших в постели;

слишком много думают о сексе;

плохо возбуждаются;

уверены, что мужчина всегда готов;

переживают о своей внешности.

А вот что говорят о мужчинах женщины:

пропускают прелюдию;

первыми получают оргазм;

ведут себя грубо;

говорят глупости в постели;

стремятся заснуть сразу после секса;

комментируют внешность женщины;

считают, что всё знают лучше;

игнорируют намеки;

интересуются только физической составляющей секса.

Какие выводы можно сделать из этих списков? Наверняка ты сталкивалась хотя бы с некоторыми ошибками. Лучший способ сделать секс приятнее - обсудить его с партнером. Если он позволяет себе высказывания о твоей физической форме, останови его. Ну а если к вашему сексу не прилагаются чувства и тебя это устраивает, пусть так и будет!

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