Ошибки в сексе: самые частые взаимные жалобы мужчин и женщин
Британские исследователи опросили 2000 человек и составили список неправильных действий
В идеальном мире партнеры без стеснения обсуждают секс и думают, как его улучшить. В реальности это встречается нечасто. Какие ошибки чаще всего делают в сексе и над чем стоит работать?
Британские исследователи опросили 2000 человек и составили список неправильных действий представителей каждого пола. Вот в чем ошибаются женщины, по мнению мужчин:
- не инициируют секс;
- хотят заниматься им с выключенным светом;
- имитируют оргазм;
- слишком много говорят;
- не хотят пробовать новое;
- вспоминают бывших в постели;
- слишком много думают о сексе;
- плохо возбуждаются;
- уверены, что мужчина всегда готов;
- переживают о своей внешности.
- А вот что говорят о мужчинах женщины:
- пропускают прелюдию;
- первыми получают оргазм;
- ведут себя грубо;
- говорят глупости в постели;
- стремятся заснуть сразу после секса;
- комментируют внешность женщины;
- считают, что всё знают лучше;
- игнорируют намеки;
- интересуются только физической составляющей секса.
Какие выводы можно сделать из этих списков? Наверняка ты сталкивалась хотя бы с некоторыми ошибками. Лучший способ сделать секс приятнее - обсудить его с партнером. Если он позволяет себе высказывания о твоей физической форме, останови его. Ну а если к вашему сексу не прилагаются чувства и тебя это устраивает, пусть так и будет!