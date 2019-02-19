«Оскар-2019»: самые популярные фильмы по версии украинских пользователей Google



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Рами Малек. Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

Церемония награждения состоится в ночь с 24 на 25 февраля

Накануне вручения наград Американской академии киноискусств «Оскар», компания Google традиционно проанализировала поисковые запросы украинских пользователей за последние три месяца и выяснили, кто из номинантов этого года пользовался наибольшей популярностью среди украинских пользователей Google.

Если бы получение заветной статуэтки зависело от украинских пользователей Google, то главный приз в номинации «лучший фильм» взяла бы музыкальная драма «Рождение звезды» с Леди Гага и Брэдли Купером в главных ролях. На втором месте по числу запросов блокбастер «Черная пантера», а на третьем ‒ байопик «Богемская рапсодия».

Полный рейтинг фильмов-номинантов от украинских пользователей:

Рождение звезды (A Star Is Born)

Черная пантера (Black Panther)

Богемская рапсодия (Bohemian Rhapsody)

Зеленая книга (Green Book)

Фаворитка (The Favourite)

Рома (Roma)

Власть (Vice)

Черный клановец (BlacKkKlansman)

Среди номинантов на “Оскар” за главную женскую роль украинцы чаще всего искали Леди Гага, получившую номинацию за фильм “Рождение звезды”. За ней следуют Мелисса Маккарти и ветеран Голливуда Гленн Клоуз, номинированная на Оскар уже в седьмой раз.

Леди Гага (Рождение звезды / A Star Is Born)

Мелисса Маккарти (Сможете ли вы меня простить? / Can You Ever Forgive Me?)

Гленн Клоуз (Жена / The Wife)

Оливия Колман (Фаворитка / The Favourite)

Ялица Апарисио (Рома / Roma)

Фаворитом в номинации на «главную мужскую роль», судя по запросам, стал Брэдли Купер («Рождение звезды»). Второе место занимает гениально перевоплотившийся в Фредди Меркьюри Рами Малек («Богемская рапсодия»). На третьем месте оказался Кристиан Бейл. Ради роли бывшего вице-президента США Дика Чейни в комедийной драме «Власть» актер существенно набрал в весе.

Полный список:

Брэдли Купер (Рождение звезды / A Star Is Born)

Рами Малек (Богемская рапсодия / Bohemian Rhapsody)

Кристиан Бейл (Власть / Vice)

Уиллем Дефо (Ван Гог. На пороге вечности / At Eternity's Gate)

Вигго Мортенсен (Зеленая книга / Green book)

В Google также проанализировали, какие мультфильмы-номинанты на Оскар наиболее заинтересовали украинских пользователей Google. И здесь первое место по популярности занял «Ральф против Интернета». Остальные позиции выглядят так:

Ральф против Интернета (Ralph Breaks the Internet)

Суперсемейка 2 (Incredibles 2)

Человек-паук: Через вселенные (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Мирай из будущего (Mirai)

Остров собак (Isle of Dogs)

Совпали ли предпочтения украинских пользователей Google и членов Американской киноакадемии, мы узнаем уже в воскресенье 24 февраля (в ночь на понедельник, по Киеву).