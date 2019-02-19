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    Жизнь

    «Оскар-2019»: самые популярные фильмы по версии украинских пользователей Google

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    Рами Малек. Кадр из фильма&nbsp;&laquo;Богемская рапсодия&raquo; - «Оскар-2019»: самые популярные фильмы по версии украинских пользователей Google
    Рами Малек. Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

    Церемония награждения состоится в ночь с 24 на 25 февраля

    Накануне вручения наград Американской академии киноискусств «Оскар», компания Google традиционно проанализировала поисковые запросы украинских пользователей за последние три месяца и выяснили, кто из номинантов этого года пользовался наибольшей популярностью среди украинских пользователей Google.

    Если бы получение заветной статуэтки зависело от украинских пользователей Google, то главный приз в номинации «лучший фильм» взяла бы музыкальная драма «Рождение звезды» с Леди Гага и Брэдли Купером в главных ролях. На втором месте по числу запросов блокбастер «Черная пантера», а на третьем ‒ байопик «Богемская рапсодия».

    Полный рейтинг фильмов-номинантов от украинских пользователей:

    • Рождение звезды (A Star Is Born)
    • Черная пантера (Black Panther)
    • Богемская рапсодия (Bohemian Rhapsody)
    • Зеленая книга (Green Book)
    • Фаворитка (The Favourite)
    • Рома (Roma)
    • Власть (Vice)
    • Черный клановец (BlacKkKlansman)

    Среди номинантов на “Оскар” за главную женскую роль украинцы чаще всего искали Леди Гага, получившую номинацию за фильм “Рождение звезды”.  За ней следуют Мелисса Маккарти и ветеран Голливуда Гленн Клоуз, номинированная на Оскар уже в седьмой раз.

    • Леди Гага (Рождение звезды / A Star Is Born)
    • Мелисса Маккарти (Сможете ли вы меня простить? / Can You Ever Forgive Me?)
    • Гленн Клоуз (Жена / The Wife)
    • Оливия Колман (Фаворитка / The Favourite)
    • Ялица Апарисио (Рома / Roma)

    Фаворитом в номинации на «главную мужскую роль», судя по запросам, стал Брэдли Купер («Рождение звезды»). Второе место занимает гениально перевоплотившийся в Фредди Меркьюри Рами Малек («Богемская рапсодия»). На третьем месте оказался Кристиан Бейл. Ради роли бывшего вице-президента США Дика Чейни в комедийной драме «Власть» актер существенно набрал в весе.

    Полный список:

    • Брэдли Купер (Рождение звезды / A Star Is Born)
    • Рами Малек (Богемская рапсодия / Bohemian Rhapsody)
    • Кристиан Бейл (Власть / Vice)
    • Уиллем Дефо (Ван Гог. На пороге вечности / At Eternity's Gate)
    • Вигго Мортенсен (Зеленая книга / Green book)

    В Google также проанализировали, какие мультфильмы-номинанты на Оскар наиболее заинтересовали украинских пользователей Google. И здесь первое место по популярности занял «Ральф против Интернета». Остальные позиции выглядят так:

    • Ральф против Интернета (Ralph Breaks the Internet)
    • Суперсемейка 2 (Incredibles 2)
    • Человек-паук: Через вселенные (Spider-Man: Into the Spider-Verse)
    • Мирай из будущего (Mirai)
    • Остров собак (Isle of Dogs)

    Совпали ли предпочтения украинских пользователей Google и членов Американской киноакадемии, мы узнаем уже в воскресенье 24 февраля (в ночь на понедельник, по Киеву).

    Google рейтинг кино актер
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