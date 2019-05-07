Особенный ребенок: первенец принца Гарри и Меган Маркл родился в праздничный для британцев день



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В первый понедельник мая в Англии отмечают Майский праздник

В понедельник, 6 мая, случилось то, чего с огромным нетерпением ждали фанаты британской королевской семьи. Принц Гарри и Меган Маркл объявили о рождении первенца. У супругов сын!

Как говорится в официальном сообщении, роды прошли успешно, малыш и мама здоровы. Имя новорожденного будет объявлено позднее.

Малыш Сассекский, как окрестили сына родители еще до его рождения, появился на свет в особенный для британцев день – жизнеутверждающий Майский праздник (May Day), который отмечается ежегодно в первый понедельник месяца. Весенняя традиция сохранилась в современной Англии со времен Средневековья и происходит от кельтского языческого праздника Бельтайн, в который было принято приносить символические жертвы богу плодородия и солнца.

Когда древние верования были вытеснены христианством, о празднике почти забыли, однако теперь он вновь приобрел популярность. В этот день люди устраивают танцы, гуляния и костюмированные шествия, выбирают короля и королеву мая, а жители крупных городов выезжают на пикники.



