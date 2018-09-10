От ответственности не уйти: Дональд Трамп предстанет перед судом по делу о домогательствах



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Дональд Трамп

Перед законом все равны

Сегодня стало известно, что Дональд Трамп до конца сентября выступит под присягой с письменными заявлениями по поводу обвинений в сексуальных домогательствах во время съемок в своем телешоу «Ученик». Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на адвокатов.

Реалити-шоу «Ученик» выходило с 2004 по 2017 год на канале NBC. Его участники выполняли различные бизнес-задания, а победитель получал место топ-менеджера в компании Дональда Трампа. Сам же политик был еще и ведущим шоу.

В прошлом году одна из участниц телепроекта Саммер Зервос обвинила Трампа в сексуальных домогательствах. Она утверждает, что десять лет назад после завершения съемок одного из эпизодов президент пригласил ее в номер отеля Beverly Hills и там домогался ее. Трамп свою вину не признает.

Адвокаты Трампа добивались закрытия дела, но Апелляционный суд Нью-Йорка трижды отвечал им отказом. В итоге адвокаты президента и Зервос договорились, что Дональд даст письменные показания.

Джерело: Hello!