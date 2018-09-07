Стало известно, как Мелания Трамп отреагировала на секс-скандалы мужа



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Дональд и Мелания Трамп

Два года назад Дональд Трамп оказался в эпицентре секс-скандала

После того, как пресса опубликовала видеозапись с его участием, на которой он еще будучи кандидатом в президенты рассказывал о своих домогательствах к женщинам, в его семье начались проблемы.

Как оказалось, Мелания Трамп объявила бойкот супругу. Она отказалась помогать ему выкрутиться из ситуации и не захотела принимать участие в интервью, в котором должен был извиниться Дональд. Правда будущая первая леди США все же сделала официальное заявление, назвав слова супруга «неприемлемыми и оскорбительными».

Инсайдеры также рассказали, что у Мелании очень твердый характер, который она проявляет вне публики. Первая леди США всегда знает, кто говорит ее супругу правду, а кто просто подлизывается.

И в это действительно можно поверить. Ведь Мелании пришлось столкнуться и с другими скандалами из-за измен супруга, но она стойко перенесла их. Несмотря на то, что у нее бывают разногласия с Дональдом, даже касательно его политики, супруга всегда будет для него опорой и поддержкой.

Джерело: graziamagazine.ru