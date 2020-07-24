Ожившая в морге россиянка не может доказать, что она жива



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Хотя в морге подготовили заключение о смерти, женщине его не выдали

Жительница российского города Челябинск Любовь Мурадова не может оформить документы. Сейчас у женщины даже нет возможности получить бесплатную медицинскую помощь.

Как сообщает «31 канал Челябинска», Любовь Мурадова — женщина сложной судьбы. Она выросла в детдоме, впервые попала в тюрьму при СССР, а когда вышла в 1994 году, осталась без российского паспорта. В 2015 году женщину после жестокого избиения доставили в морг и признали погибшей, но, когда к ней пришел патологоанатом, она «ожила». Хотя в морге подготовили заключение о смерти, женщине его не выдали. Ее единственной официальной бумагой остается справка об освобождении из колонии.

Ранее мы писали об одной из восходящих интернет-звезд стала кошка из Японии по кличке Чако. Она полюбилась тысячам людей своими забавными кульбитами, которые напоминают танцевальные движения. Многие фотографии уже разлетелись по Сети и стали мемами.

На страницу Чако в Instagram подписано более 20 тысяч человек, которые ежедневно следят за жизнью «танцующей» кошки.