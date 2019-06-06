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    Жизнь

    Pantone показала три новых цвета года, чтобы привлечь внимание к исчезающим видам кораллов

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    Pantone показала три новых цвета года, чтобы привлечь внимание к исчезающим видам кораллов

    По сведениям Pantone, за последние 30 лет в мире исчезло около половины всех коралловых рифов

    В декабре 2018-го компания Pantone представила цвет, который, по мнению ее специалистов, будет пользоваться наибольшей популярностью в мире моды и дизайна в 2019 году. В этот раз звание досталось оттенку Living Coral («живой коралловый»), которому в цветовой палитре соответствует номер 16-1546. Так в компании назвали оттенок оранжевого с золотистыми полутонами.


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    Учитывая, что количество коралловых рифов по всему миру сокращается, в Сети название цвета посчитали ироничным. Теперь Pantone, Adobe Stock и некоммерческое агентство The Ocean Agency объединились, чтобы привлечь внимание к экологической проблеме. Как отмечают в Pantone, перед гибелью некоторые виды кораллов начинают светиться, отсюда название новой палитры — Glowing Gone («исчезающие светящиеся»). В нее вошли яркие оттенки синего, желтого и фиолетового.

    Джерело: Bird In Flight

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