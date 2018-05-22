Папа Франциск высказался о геях: Бог сделал тебя таким и любит тебя

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Папа Франциск

Понтифик толерантно высказался о людях с нетрадиционной ориентацией

Чилиец Хуан Карлос Круз, переживший сексуальное насилие со стороны священнослужителя, раскрыл детали своей беседы с Папой Франциском, в которой понтифик рассказал о своем отношении к гомосексуальности. Об этом сообщает издание The Guardian.

Хуан Карлос Круз пережил в детстве сексуальное насилие со стороны чилийского священнослужителя Фернандо Карадимы. В ответ на обвинения в растлении некоторые латиноамериканские священники пытались выставить Круза извращенцем, называя его гомосексуалом и обвиняя в клевете. В 2011 году Ватикан признал Фернандо Карадиму виновным в растлении малолетних.

Несколько недель назад Хуан Карлос беседовал с Папой Франциском.

«Он сказал мне: «Хуан Карлос, то, что ты гей, не имеет значения. Бог сделал тебя таким и любит тебя. И мне это неважно, я тоже тебя люблю. Ты должен быть счастлив и быть таким, какой ты есть», – рассказал Хуан Карлос испанской газете El País. Пока в Ватикане не ответили, правдивы ли слова Круза касательно этого разговора.

Напомним, что Папа Франциск не впервые высказывался толерантно о гомосексуальности, хотя католическая церковь признает ее грехом. В 2013 году на вопрос журналиста о лоббировании гомосексуальности в Ватикане Папа ответил: «Кто я такой, чтобы судить?»

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Джерело: Buro 24/7