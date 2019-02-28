Папарацци засекли Шэрон Стоун в розовых сланцах на прогулке в Беверли-Хиллз



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Шэрон Стоун

Актриса выглядела довольной после педикюра в местном салоне

Фанаты заметили легенду американского кино 60-летнюю Шэрон Стоун на Беверли-Хиллз. Актриса проводила время в салоне красоты, где ей делали педикюр местные специалисты. После процедур звезда вышла на улицу в забавных розовых сланцах. Она улыбалась и выглядела абсолютно довольной после часа в руках мастеров, которые позаботились о ее ногах. Цвет лака для ногтей Стоун выбрала классический красный.

Кроме розовых сланцев, на героине «Основного инстинкта» были джинсы, украшенные звездами, и серый свитер. Ее прямые волосы были спрятаны за ушами, а от солнца она прятала глаза за круглыми солнечными очками, передает Dailymail.

Напомним, не так давно Стоун закончила работу в сериале «Новый папа», который стал продолжением работы Паоло Соррентино «Молодой папа». Съемки проводились в Италии, где звезда находилась продолжительное время.



