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    Жизнь

    Папарацци засекли Шэрон Стоун в розовых сланцах на прогулке в Беверли-Хиллз

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    Шэрон Стоун - Папарацци засекли Шэрон Стоун в розовых сланцах на прогулке в Беверли-Хиллз
    Шэрон Стоун

    Актриса выглядела довольной после педикюра в местном салоне

    Фанаты заметили легенду американского кино 60-летнюю Шэрон Стоун на Беверли-Хиллз. Актриса проводила время в салоне красоты, где ей делали педикюр местные специалисты. После процедур звезда вышла на улицу в забавных розовых сланцах. Она улыбалась и выглядела абсолютно довольной после часа в руках мастеров, которые позаботились о ее ногах. Цвет лака для ногтей Стоун выбрала классический красный.

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    Кроме розовых сланцев, на героине «Основного инстинкта» были джинсы, украшенные звездами, и серый свитер. Ее прямые волосы были спрятаны за ушами, а от солнца она прятала глаза за круглыми солнечными очками, передает Dailymail.

    Напомним, не так давно Стоун закончила работу в сериале «Новый папа», который стал продолжением работы Паоло Соррентино «Молодой папа». Съемки проводились в Италии, где звезда находилась продолжительное время.

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    Папарацци засекли Шэрон Стоун в розовых сланцах на прогулке в Беверли-Хиллз
    Папарацци засекли Шэрон Стоун в розовых сланцах на прогулке в Беверли-Хиллз
    Папарацци засекли Шэрон Стоун в розовых сланцах на прогулке в Беверли-Хиллз
    Папарацци засекли Шэрон Стоун в розовых сланцах на прогулке в Беверли-Хиллз
    Папарацци засекли Шэрон Стоун в розовых сланцах на прогулке в Беверли-Хиллз
    Папарацци засекли Шэрон Стоун в розовых сланцах на прогулке в Беверли-Хиллз
    Папарацци засекли Шэрон Стоун в розовых сланцах на прогулке в Беверли-Хиллз
    Папарацци засекли Шэрон Стоун в розовых сланцах на прогулке в Беверли-Хиллз
    Папарацци засекли Шэрон Стоун в розовых сланцах на прогулке в Беверли-Хиллз
    Папарацци засекли Шэрон Стоун в розовых сланцах на прогулке в Беверли-Хиллз
    Папарацци засекли Шэрон Стоун в розовых сланцах на прогулке в Беверли-Хиллз

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    кино актриса
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