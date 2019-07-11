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    Жизнь

    Папарацци засняли малыша Меган Маркл и принца Гарри (фото)

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    <p>Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи</p> <p>instagram.com/redcarpetmood/</p> - Папарацци засняли малыша Меган Маркл и принца Гарри (фото)

    Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

    instagram.com/redcarpetmood/

    Крошечный Арчи впервые вышел в свет

    Двухмесячного Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора можно официально поздравить с первым публичным выходом. Герцогиня Сассекская Меган с сыном посетила благотворительный матч в графстве Суррей. Пока принц Гарри и принц Уильям играли в поло, вместе с герцогиней Сассекской за матчем наблюдала Кейт Миддлтон с принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.

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    Папарацци засняли малыша Меган Маркл и принца Гарри (фото)
    Папарацци засняли малыша Меган Маркл и принца Гарри (фото)
    Папарацци засняли малыша Меган Маркл и принца Гарри (фото)
    Папарацци засняли малыша Меган Маркл и принца Гарри (фото)
    Папарацци засняли малыша Меган Маркл и принца Гарри (фото)
    Папарацци засняли малыша Меган Маркл и принца Гарри (фото)

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    Меган Маркл Принц Гарри
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