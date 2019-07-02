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    Жизнь

    Папарацци застукали Анджелину Джоли в медицинском центре в Беверли-Хиллз

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    Анджелина Джоли - Папарацци застукали Анджелину Джоли в медицинском центре в Беверли-Хиллз
    Анджелина Джоли
    Legion Media

    44-летнюю Анджелину Джоли впервые за долгое время заметили без сопровождения детей

    На этот раз вместо привычной прогулки Анджелина Джоли  посетила клинику в Лос-Анджелесе.

    Папарацци «поймали» бывшую супругу Брэда Питта у медицинского центра в районе Беверли-Хиллз. Анджелина выбрала для выхода неприметный образ. Она была одета в бежевый сарафан свободного кроя, а в руках несла тренч более холодного оттенка. На ноги актриса надела привычные кожаные шлепки — комфорт и стиль в одной вещи. Завершили нюдовый образ темные солнцезащитные очки и черная сумка через плечо.

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    Папарацци застукали Анджелину Джоли в медицинском центре в Беверли-Хиллз
    Папарацци застукали Анджелину Джоли в медицинском центре в Беверли-Хиллз
    Legion Media

    В клинику Джоли сопровождал ее ассистент. Она выглядела слегка взволнованной и старалась как можно быстрее добраться из машины в здание центра и обратно.

    Джерело: graziamagazine.ru

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