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    Шоу-биз

    Как героиня сериала «Спасатели Малибу»: Селена Гомес восхитила стройной фигурой на отдыхе в Мексике

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    Селена Гомес - Как героиня сериала «Спасатели Малибу»: Селена Гомес восхитила стройной фигурой на отдыхе в Мексике
    Селена Гомес
    instagram.com/krahs

    26-летняя певица Селена Гомес проводит отпуск на побережье Тихого океана в компании друзей и родственников

    Исполнительница хита «Call Me Maybe» предпочитает не вести активность в социальных сетях, пока находится на отдыхе, зато это делают ее подруги. Тереза Мингус, подруга певицы и основательница бренда пляжной одежды Krahs, опубликовала несколько впечатляющих кадров с Селеной. На них бывшая девушка Джастина Бибера предстала в алом купальнике, похожим на тот, что носила Памела Андерсон в культовом сериале 90-х «Спасатели Малибу» (Baywatch).

    Поклонники восхитились тому, как потрясающе выглядит Гомес, а также порадовались за нее. Фанаты не раз отмечали, что после всех сложностей, пережитых Селеной, они хотят видеть ее счастливой.

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    Как героиня сериала «Спасатели Малибу»: Селена Гомес восхитила стройной фигурой на отдыхе в Мексике
    Как героиня сериала «Спасатели Малибу»: Селена Гомес восхитила стройной фигурой на отдыхе в Мексике
    Как героиня сериала «Спасатели Малибу»: Селена Гомес восхитила стройной фигурой на отдыхе в Мексике
    instagram.com/krahs

    «Королева вернулась!», «Круче чем Памела», «Не могу насмотреться», «Какая же ты красотка!!!», — написали пользователи.

    Кадры, публикуемые ее подругами, говорят сами за себя. Певица веселится, радуя поклонников широкой улыбкой. На отдыхе Селена не только нежится на пляже, но и катается на квадрациклах, а также гуляет по городу в футболке с говорящим принтом.

    Джерело: graziamagazine.ru

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