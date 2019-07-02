Как героиня сериала «Спасатели Малибу»: Селена Гомес восхитила стройной фигурой на отдыхе в Мексике



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Селена Гомес instagram.com/krahs

26-летняя певица Селена Гомес проводит отпуск на побережье Тихого океана в компании друзей и родственников

Исполнительница хита «Call Me Maybe» предпочитает не вести активность в социальных сетях, пока находится на отдыхе, зато это делают ее подруги. Тереза Мингус, подруга певицы и основательница бренда пляжной одежды Krahs, опубликовала несколько впечатляющих кадров с Селеной. На них бывшая девушка Джастина Бибера предстала в алом купальнике, похожим на тот, что носила Памела Андерсон в культовом сериале 90-х «Спасатели Малибу» (Baywatch).

Поклонники восхитились тому, как потрясающе выглядит Гомес, а также порадовались за нее. Фанаты не раз отмечали, что после всех сложностей, пережитых Селеной, они хотят видеть ее счастливой.

«Королева вернулась!», «Круче чем Памела», «Не могу насмотреться», «Какая же ты красотка!!!», — написали пользователи.

Кадры, публикуемые ее подругами, говорят сами за себя. Певица веселится, радуя поклонников широкой улыбкой. На отдыхе Селена не только нежится на пляже, но и катается на квадрациклах, а также гуляет по городу в футболке с говорящим принтом.

Джерело: graziamagazine.ru