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    Жизнь

    Папарацци застукали Еву Лонгорию на прогулке с новорожденным сыном

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    Ева Лонгория - Папарацци застукали Еву Лонгорию на прогулке с новорожденным сыном
    Ева Лонгория

    В конце июня у 43-летней Евы и ее мужа Хосе Бастона родился сын - Сантьяго Энрике Бастон

    В декрете Лонгория решила долго не задерживаться и уже спустя полтора месяца после родов вышла на красную дорожку. Первый рабочий день актрисы состоялся по случаю выхода фильма "Собачьи дни", где она исполнила одну из главных ролей.

    И вот теперь, спустя еще одну неделю, Ева впервые вышла в свет с новорожденным малышом. Для прогулки актриса выбрала черное облегающее платье из трикотажа.

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    Папарацци застукали Еву Лонгорию на прогулке с новорожденным сыном
    Папарацци застукали Еву Лонгорию на прогулке с новорожденным сыном
    Папарацци застукали Еву Лонгорию на прогулке с новорожденным сыном

    Несмотря на то, что Лонгория пока еще не пришла в форму после беременности, ее совсем это не смущает. Как призналась она в своем последнем интервью: сейчас для нее задача сбросить набранные киллограммы далеко не первостепенная. 

    Джерело: Hello!

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