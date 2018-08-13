Папарацци застукали Еву Лонгорию на прогулке с новорожденным сыном



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Ева Лонгория

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В декрете Лонгория решила долго не задерживаться и уже спустя полтора месяца после родов вышла на красную дорожку. Первый рабочий день актрисы состоялся по случаю выхода фильма "Собачьи дни", где она исполнила одну из главных ролей.

И вот теперь, спустя еще одну неделю, Ева впервые вышла в свет с новорожденным малышом. Для прогулки актриса выбрала черное облегающее платье из трикотажа.

Несмотря на то, что Лонгория пока еще не пришла в форму после беременности, ее совсем это не смущает. Как призналась она в своем последнем интервью: сейчас для нее задача сбросить набранные киллограммы далеко не первостепенная.

Джерело: Hello!