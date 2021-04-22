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    Подборка провальных фотографий, авторы которых сорвали джекпот, нажав на кнопку в нужный момент

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    Подборка провальных фотографий, авторы которых сорвали джекпот, нажав на кнопку в нужный момент

    «Снимок, сделанный за секунду до того, как в мою маму попал бейсбольный мяч»

    Что может пойти не так во время фотографирования? Оказывается, что все! Любой кадр может получиться совсем не таким, как планировали фотограф и модель, если в этот процесс вмешается судьба, которая подготовила людям какую-нибудь подлянку.

    Но настоящих профессионалов провалы не останавливают — они все равно успевают нажать на кнопку затвора в нужное время и в нужный момент. А уже потом начинают разбираться с последствиями произошедшего.

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    Подборка провальных фотографий, авторы которых сорвали джекпот, нажав на кнопку в нужный момент
    Подборка провальных фотографий, авторы которых сорвали джекпот, нажав на кнопку в нужный момент
    Подборка провальных фотографий, авторы которых сорвали джекпот, нажав на кнопку в нужный момент
    Подборка провальных фотографий, авторы которых сорвали джекпот, нажав на кнопку в нужный момент
    Подборка провальных фотографий, авторы которых сорвали джекпот, нажав на кнопку в нужный момент
    Подборка провальных фотографий, авторы которых сорвали джекпот, нажав на кнопку в нужный момент
    Подборка провальных фотографий, авторы которых сорвали джекпот, нажав на кнопку в нужный момент
    Подборка провальных фотографий, авторы которых сорвали джекпот, нажав на кнопку в нужный момент
    Подборка провальных фотографий, авторы которых сорвали джекпот, нажав на кнопку в нужный момент

    Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

    Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

    Смотрите, как он выглядит внутри.

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    Теги: фотография шутки курьез
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