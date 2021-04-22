Подборка провальных фотографий, авторы которых сорвали джекпот, нажав на кнопку в нужный момент

«Снимок, сделанный за секунду до того, как в мою маму попал бейсбольный мяч»

Что может пойти не так во время фотографирования? Оказывается, что все! Любой кадр может получиться совсем не таким, как планировали фотограф и модель, если в этот процесс вмешается судьба, которая подготовила людям какую-нибудь подлянку.

Но настоящих профессионалов провалы не останавливают — они все равно успевают нажать на кнопку затвора в нужное время и в нужный момент. А уже потом начинают разбираться с последствиями произошедшего.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.