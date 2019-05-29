Пэрис Хилтон призналась, что хранит 800 париков



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Пэрис Хилтон

Звезда использует их, чтобы выглядеть как другие знаменитости

На днях 38-летняя светская львица Пэрис Хилтон призналась, что в ее коллекции не меньше париков, чем у Ким Кардашьян и Кайли Дженнер вместе взятых.

«У меня порядка 800 париков. В моей коллекции есть парики каждого цвета, каждого стиля. Я люблю бьюти-эксперименты. Вот так наденешь парик с длинными светлыми локонами, и на улице тебя никто не узнает. Я пользовалась этим трюком в Диснейленде и других местах. Если я хочу остаться незамеченной, то могу примерить еще короткий черный парик, такая маскировка идеально работает», – рассказала звезда.

Селебрити также использует их, чтобы выглядеть как другие знаменитости. У нее есть короткий светлый парик в стиле Мэрилин Монро. Она снималась в нем в своем новом музыкальном клипе Best Friend's Ass. Парикмахер Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон Крис Эпплтон рассказал в одном из интервью, как подобрать парик и не прогадать.