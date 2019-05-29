  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Пэрис Хилтон призналась, что хранит 800 париков

    • Розсилка
    Пэрис Хилтон - Пэрис Хилтон призналась, что хранит 800 париков
    Пэрис Хилтон

    Звезда использует их, чтобы выглядеть как другие знаменитости

    На днях 38-летняя светская львица Пэрис Хилтон призналась, что в ее коллекции не меньше париков, чем у Ким Кардашьян и Кайли Дженнер вместе взятых.

    «У меня порядка 800 париков. В моей коллекции есть парики каждого цвета, каждого стиля. Я люблю бьюти-эксперименты. Вот так наденешь парик с длинными светлыми локонами, и на улице тебя никто не узнает. Я пользовалась этим трюком в Диснейленде и других местах. Если я хочу остаться незамеченной, то могу примерить еще короткий черный парик, такая маскировка идеально работает», – рассказала звезда.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Пэрис Хилтон призналась, что хранит 800 париков
    Пэрис Хилтон призналась, что хранит 800 париков
    Пэрис Хилтон призналась, что хранит 800 париков
    Пэрис Хилтон призналась, что хранит 800 париков
    Пэрис Хилтон призналась, что хранит 800 париков
    Пэрис Хилтон призналась, что хранит 800 париков
    Пэрис Хилтон призналась, что хранит 800 париков
    Пэрис Хилтон призналась, что хранит 800 париков
    Пэрис Хилтон призналась, что хранит 800 париков

    Селебрити также использует их, чтобы выглядеть как другие знаменитости. У нее есть короткий светлый парик в стиле Мэрилин Монро. Она снималась в нем в своем новом музыкальном клипе Best Friend's Ass. Парикмахер Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон Крис Эпплтон рассказал в одном из интервью, как подобрать парик и не прогадать.

     Читайте также: Меган Маркл снова осталась без тиары принцессы Дианы из-за Кейт Миддлтон
    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ