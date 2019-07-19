Пес сбежал от хозяина к своей возлюбленной. Он самостоятельно сел на поезд, идущий в ее город



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Собаку обнаружили контролеры и отдали в приют, сотрудники которого помогли найти хозяина

В Польше в поезде Жешув – Гданьск заметили собаку породы шотландская овчарка, которая находилась в вагоне без хозяина. Контролеры связались с городским приютом и отправили животное туда.

В приюте придумали кличку для пса – Колеяж, что в переводе с польского означает «железнодорожник». Также сотрудники начали искать его хозяина и разместили информацию о собаке в соцсетях.

Хозяином оказался житель Жешува. Он рассказал, что недавно они с питомцем отдыхали на балтийском побережье, где его пес подружился с другой собакой одного из местных жителей.

«Раньше мой пес никогда не убегал из дома, – рассказал мужчина польскому телеканалу ТВN24. – Видимо, его чувство оказалось настолько сильным, что он решил вернуться к своей возлюбленной».

Каким образом пес нашел необходимый ему поезд, идущий в Гданьск к балтийскому побережью, остается загадкой.





Джерело: Esquire