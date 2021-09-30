Фильм о Джеймсе Бонде. Кейт Миддлтон на премьере повторила культовый образ Дианы (фото)

Члены британской королевской семьи накануне посетили королевский Альберт-холл в Лондоне, где показали новую ленту бондианы с Дэниелом Крейгом «Не время умирать»

39-летняя герцогиня Кембриджская затмила голливудских звезд на премьере фильма о Джеймсе Бонде. Супруга принца Уильяма вдохновилась образом принцессы Дианы на аналогичном показе.

Кейт появилась на премьере в компании принца Уильяма, принца Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы. Миддлтон выбрала для светского раута роскошное золотое платье от Дженни Пэкхем, сшитое на заказ. Наряд стоимостью 2800 фунтов стерлингов отличался приталенным силуэтом, декором на рукавах накидки, структурированными плечами и полупрозрачной юбкой.

Кейт затмила даже голливудских звезд в своем наряде в стиле жидкого металла от одного из своих любимых британских модельеров. Она дополнила его кожаными туфлями Aquazzura за 555 фунтов стерлингов. Герцогиня Кембриджская дополнила образ серьгами Onitaa стоимостью 290 фунтов стерлингов, которые были изготовлены на заказ в Пакистане южноазиатским брендом.

Оказалось, что жена принца Уильяма отдала трогательную дань памяти его покойной маме. Платье Кейт в стиле 1970-х годов чрезвычайно напоминало наряд, в котором появилась принцесса Диана на премьере фильма о Джеймсе Бонде «Взгляд на убийство» в 1985 году.

Ранее «Скотч» сообщал, что Арнольд Шварценеггер едва не лишился мужского достоинства в одном из фильмов.

По задумке, «железный Арни» должен был сыграть вора, которого поймали и бросили в тюрьму. Чтобы освободиться, герой придумал раскалить прутья решетки и прислониться к ним спиной, чтобы на коже остался большой ожог в виде креста. Тогда заключенный сказал бы тюремщикам, что «господь призывает его» и ему нужно отправляться в крестовый поход

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