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    Жизнь

    Певица Граймс откровенно рассказала о романе с Илоном Маском

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    Граймс и Илон Маск - Певица Граймс откровенно рассказала о романе с Илоном Маском
    Граймс и Илон Маск

    Слухи о романе певицы с основателем SpaceX и Tesla Motors появились в апреле 2018 года

    Об отношениях 47-летнего Илона Маска и 31-летней певицы Граймс давно не было слышно. Пара впервые вышла в свет на Met Gala 2018, спустя несколько месяцев после расставания Маска с актрисой Эмбер Херд. Газета Wall Street Journal опубликовала свежее интервью с канадской исполнительницей, в котором та намекнула, что ее чувства к Илону по-прежнему сильны.

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    Певица Граймс откровенно рассказала о романе с Илоном Маском
    Певица Граймс откровенно рассказала о романе с Илоном Маском
    Певица Граймс откровенно рассказала о романе с Илоном Маском
    Певица Граймс откровенно рассказала о романе с Илоном Маском
    Певица Граймс откровенно рассказала о романе с Илоном Маском
    Певица Граймс откровенно рассказала о романе с Илоном Маском
    Певица Граймс откровенно рассказала о романе с Илоном Маском
    Певица Граймс откровенно рассказала о романе с Илоном Маском
    Певица Граймс откровенно рассказала о романе с Илоном Маском
    Певица Граймс откровенно рассказала о романе с Илоном Маском

    Слухи о романе певицы с основателем SpaceX и Tesla Motors появились в апреле 2018 года после их кокетливого обмена сообщениями в соцсети. По словам Граймс, известность, обрушившаяся на нее после Met Gala 2018, застала ее врасплох. В беседе с Wall Street Journal она призналась, что все еще любит Илона.

    «Я люблю его… Он замечательный», - прокомментировала Граймс свои отношения с миллиардером.

    Ранее некоторые издания предполагали, что она и Маск расстались после ряда публичных инцидентов, в том числе после слов рэп-исполнительницы Азилии Бэнкс. Побывав в гостях у Граймс, она заявила, что Илон писал твиты под действием наркотиков.

     

    мужчина и женщина знаменитости Илон Маск
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