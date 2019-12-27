Певица Наталка Карпа впервые стала мамой



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Как Наталка Карпа с мужем назвали девочку пока неизвестно. instagram.com/natalkakarpa

Муж артистки обнародовал первую фотографию новорожденной

Известная украинская певица Наталка Карпа родила первенца. О счастливом событии сообщил в своем Инстаграме счастливый папа, Евгений Терехов. Супруг Наталки показал первый снимок девочки.

«Наконец-то ... Я встретился с девушкой, которая покорила мое сердце с первого взгляда. Я впервые вижу ее, но я уже ошеломлен ее красотой, ее первой улыбкой, ее ангельскими глазками и ее смуглой кожей. Она воплощение чистоты, она - это подарок с небес. Правда, пока еще немного плаксивая», - подписал фото Евгений.

Для Наталки Карпы – это первый ребенок, Терехов стал папой во второй раз. У мужчины есть еще одна дочь от предыдущих отношений. Герой АТО добавил, что не зря прожил свою жизнь и нежно поблагодарил жену за дочь.