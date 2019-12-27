Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)



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37-летняя Светлана Лобода снялась в пикантном наряде Фото: instagram.com/lobodaofficial

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» позировала без бюстгальтера.

37-летняя Светлана Лобода приняла участие в откровенной фотосессии. Звезда снялась на светло-голубом фоне с белой лошадью. Светлана решила поддержать гамму съемки своим новым образом.

«Я обожаю белый чистый цвет», – прокомментировала выбор наряда Лобода.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Поклонники восхитились ее откровенным образом. Отметим, что певица обожает эпатировать своих поклонников откровенными образами и делится пикантными снимками у себя в Инстаграме.