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    Шоу-биз

    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)

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    <p>37-летняя Светлана Лобода снялась в пикантном наряде</p> <div></div> - Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)

    37-летняя Светлана Лобода снялась в пикантном наряде

    Фото: instagram.com/lobodaofficial

    Бывшая солистка группы «ВИА Гра» позировала без бюстгальтера.

    37-летняя Светлана Лобода приняла участие в откровенной фотосессии. Звезда снялась на светло-голубом фоне с белой лошадью. Светлана решила поддержать гамму съемки своим новым образом.

    «Я обожаю белый чистый цвет», – прокомментировала выбор наряда Лобода.

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    Фото: instagram.com/lobodaofficial

    Поклонники восхитились ее откровенным образом. Отметим, что певица обожает эпатировать своих поклонников откровенными образами и делится пикантными снимками у себя в Инстаграме.

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    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Светлана Лобода без бюстгальтера прильнула к лошади (фото)
    Фото: instagram.com/lobodaofficial

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