Під льодовиком в Альпах знайдено таємничий транспортний засіб (фото)

Археологи не виключають, що таємничий віз може датуватися XX століттям

У Швейцарії мандрівник Серджіо Вірі виявив таємничий бамбуковий візок, коли йшов стежкою, яка раніше була прихована під льодовиком в Альпах. Про відкриття з посиланням на заяву влади швейцарського кантону Граубюнден, повідомляє Heritage Daily.

Згідно з інформацією, льодовик, що розтанув, оголив стародавню дорогу в районі перевалу Шплюген. Цей перевал сполучає швейцарську долину Хінтеррейн та Шплюген у кантоні Граубюнден із долиною Сан-Джакомо та К'явенна в італійській провінції Сондріо.

З писемних історичних джерел відомо, що в античні часи тут пролягала дорога, якою люди активно користувалися. Але потім льодовик її перекрив. Мандрівник Серджіо Вірі став одним із перших, хто пройшов цією стежкою у наш час.

Він натрапив на віз із двома колесами. Цей транспортний засіб став великим сюрпризом для археологів, які не очікували бачити на місці альпійського льодовика віз, що добре зберігся, з колесами, виготовленими з бамбукових прутів, пов'язаних шнурами.

Віз із двома колесами було знайдено у Альпах

Бамбук роду багаторічних вічнозелених рослин сімейства Poaceae включає близько 140 видів, що ростуть переважно в тропічних і субтропічних регіонах Азії. Ця рослина поширена у вологих тропіках.

Як пояснює видання, у Європу бамбук було вперше завезено наприкінці 1700-х або на початку 1800-х років. Однак археологи не виключають, що таємничий віз може датуватися і XX століттям. Тож залишається загадкою, як саме він потрапив під лід. Знахідку передано до археологічної служби кантону Граубюнден, яка проведе її детальне обстеження.

До слова, одночасно трьом країнам Європи доведеться скоригувати свої кордони. Йдеться про Італію, Францію та Швейцарію. Кордони коригуватимуть у районі швейцарського курорту Церматт, розташованого у кантоні Вале. Пік його популярності припадає на зимовий сезон. Причиною таких змін для країн ЄС є танення льодовиків. У районі Церматта суттєві території визначаються лініями хребтів льодовиків. Оскільки вони тануть, кордони змінюються.

Нагадаємо, на картах Google Maps виявлено таємничі «двері» в Антарктиді, що здивували соцмережі. Користувачі соцмереж виявили на супутникових зображеннях Антарктиди об'єкт, що нагадує людям «дверний отвір».