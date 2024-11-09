Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Під льодовиком в Альпах знайдено таємничий транспортний засіб (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Sergio Veri

Археологи не виключають, що таємничий віз може датуватися XX століттям

У Швейцарії мандрівник Серджіо Вірі виявив таємничий бамбуковий візок, коли йшов стежкою, яка раніше була прихована під льодовиком в Альпах. Про відкриття з посиланням на заяву влади швейцарського кантону Граубюнден, повідомляє Heritage Daily.

Згідно з інформацією, льодовик, що розтанув, оголив стародавню дорогу в районі перевалу Шплюген. Цей перевал сполучає швейцарську долину Хінтеррейн та Шплюген у кантоні Граубюнден із долиною Сан-Джакомо та К'явенна в італійській провінції Сондріо.

З писемних історичних джерел відомо, що в античні часи тут пролягала дорога, якою люди активно користувалися. Але потім льодовик її перекрив. Мандрівник Серджіо Вірі став одним із перших, хто пройшов цією стежкою у наш час.

Він натрапив на віз із двома колесами. Цей транспортний засіб став великим сюрпризом для археологів, які не очікували бачити на місці альпійського льодовика віз, що добре зберігся, з колесами, виготовленими з бамбукових прутів, пов'язаних шнурами.

Віз із двома колесами було знайдено у Альпах
Віз із двома колесами було знайдено у Альпах

Бамбук роду багаторічних вічнозелених рослин сімейства Poaceae включає близько 140 видів, що ростуть переважно в тропічних і субтропічних регіонах Азії. Ця рослина поширена у вологих тропіках.

Як пояснює видання, у Європу бамбук було вперше завезено наприкінці 1700-х або на початку 1800-х років. Однак археологи не виключають, що таємничий віз може датуватися і XX століттям. Тож залишається загадкою, як саме він потрапив під лід. Знахідку передано до археологічної служби кантону Граубюнден, яка проведе її детальне обстеження.

До слова, одночасно трьом країнам Європи доведеться скоригувати свої кордони. Йдеться про Італію, Францію та Швейцарію. Кордони коригуватимуть у районі швейцарського курорту Церматт, розташованого у кантоні Вале. Пік його популярності припадає на зимовий сезон. Причиною таких змін для країн ЄС є танення льодовиків. У районі Церматта суттєві території визначаються лініями хребтів льодовиків. Оскільки вони тануть, кордони змінюються.

Нагадаємо, на картах Google Maps виявлено таємничі «двері» в Антарктиді, що здивували соцмережі. Користувачі соцмереж виявили на супутникових зображеннях Антарктиди об'єкт, що нагадує людям «дверний отвір». 

Читайте також:

Теги: транспорт Швейцарія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В 14-му пакеті санкцій ЄС є обмеження, від яких Швейцарія відмовилася
Швейцарія впровадила нові обмеження проти Росії
16 жовтня, 21:57
Україна отримає військову допомогу від США
Що увійде до пакету допомоги на $425 млн для України: Пентагон оголосив деталі
17 жовтня, 01:05
Швейцарці думають над зміцненням ППО Європи
Зміцнення ППО у Європі: рішення Швейцарії викликало суперечки
21 жовтня, 08:39
Парасолі були розроблені, щоб захистити пасажирів після серії насильницьких інцидентів, які траплялись у потягах
У потягах Японії з'являться унікальні парасольки для захисту від нападників
24 жовтня, 20:34
Аналітики кажуть, що річне зростання Росії може становити близько 1% у 2025 році
На економіку Росії чекає різкий обвал – аналітики Bloomberg
25 жовтня, 02:30
Банк Credit Suisse остаточно перестав існувати у 2023 році
Швейцарія втрачає лідерство як провідний світовий фінансовий центр
27 жовтня, 05:20
Речник: Наразі тривають заходи щодо відновлення положення ЗСУ, щоб стабілізувати обстановку
«Ворог наростив зусилля». ЗСУ повідомили деталі щодо втрати Левадного
27 жовтня, 12:56
У Швейцарії модернізують старі бомбосховища
Швейцарія активно взялась за облаштування старих бомбосховищ
31 жовтня, 11:34
Із грудня 2023 року мостом можуть їздити спецтранспорт й автобуси
Столична влада повідомила, коли відкриє рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто
6 листопада, 19:20

Життя

Під льодовиком в Альпах знайдено таємничий транспортний засіб (фото)
Під льодовиком в Альпах знайдено таємничий транспортний засіб (фото)
Актори серіалу «Друзі» досі отримують по $20 млн на рік з трансляцій шоу
Актори серіалу «Друзі» досі отримують по $20 млн на рік з трансляцій шоу
Принц Вільям розповів, як Кейт Міддлтон почувається після хіміотерапії
Принц Вільям розповів, як Кейт Міддлтон почувається після хіміотерапії
Працював із Майклом Джексоном, був автором безлічі хітів. Помер композитор Квінсі Джонс
Працював із Майклом Джексоном, був автором безлічі хітів. Помер композитор Квінсі Джонс
Білл Гейтс вдруге став дідусем (фото)
Білл Гейтс вдруге став дідусем (фото)
Федору Стригуну – 85. Біографія та архівні фото легендарного актора
Федору Стригуну – 85. Біографія та архівні фото легендарного актора

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2024
11K
ВАКС звільнив від арешту екснардепа, обвинуваченого у крадіжці 1,5 млрд грн
8377
Втрати ворога станом на 8 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
7613
Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2025 році: роз'яснення
6135
Одеський обласний ТЦК пояснив, чому оголосив у розшук волонтера Стерненка

Новини

Нардепка назвала ключові для України фігури в майбутній адміністрації Трампа
Сьогодні, 01:20
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 01:16
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
З якою метою солдатів КНДР відправили на Курщину: деталі від РНБО
Вчора, 23:47
Поліція затримала чоловіків, які влаштували стрілянину
Вчора, 23:08
ВАКС звільнив від арешту екснардепа, обвинуваченого у крадіжці 1,5 млрд грн
Вчора, 14:54

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua